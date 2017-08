Tener un perro es realmente bueno para tu salud

1 ago 2017 SILVIA TORRES

Tener un perro cerca puede reducir los niveles de estrés tanto en los niños como en los adultos. Se ha demostrado que pueden reducir el riesgo de asma en los niños y reducir la tensión sanguínea en los adultos.

Además, los dueños de perro son personas más activas que aquellos que no tienen mascota, gracias a los paseos que sus pequeños amigos les obligan a dar a diario. El pasado mes un estudio demostró que las personas mayores que tenían un perro daban al día como promedio 2760 pasos más que aquellos que no tenían un perro, y al día hacían una media de 23 minutos de ejercicio moderado.

Ahora, un nuevo estudio publicado en Journal of Epidemiology and Community Health también demuestra que si tienes un perro mantendrás la misma actividad física en invierno. En cambio las personas que no tienen un perro son claramente más sedentarias, pasan como promedio 30 minutos más sentadas cada día que los que deben pasear a su mascota.

La actividad física siempre se ha enfocado en conseguir beneficios de salud para uno mismo, pero al estar generados por complacer las necesidades de otro ser vivo, en este caso un perro, funciona como un activador muy potente para ejercitarse. Es mejor ponerse excusas a uno mismo que decirle que no a tu perro que está deseando salir a correr al parque.