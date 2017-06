Cómo negociar las vacaciones con tu pareja sin discutir

6 jun 2017

Las vacaciones del verano están a la vuelta de la esquina, pero elegir el destino puede ser fuente de discusiones con la pareja. Para comenzar con buen pie el merecido descanso, el psicólogo Xavier Savín comparte las claves para negociar con éxito y llegar a un acuerdo sin que las discusiones y tensiones pasen factura a la pareja.

La primera cuestión en la que incide el experto es en el hecho de que es tan importante planificarlas como disfrutarlas. "Porque las vacaciones no comienzan cuando te subes al avión o extiendes la toalla en la arena. Empiezan mucho antes, cuando comienzas a planearlas… y es en esos momentos cuando pueden surgir los primeros roces”, sostiene el psicólogo Xavier Savín.

Así, el experto creee que, para comenzar con buen pie, es importante llegar a un acuerdo sobre el destino de esos días de ocio. "Es el primer paso para garantizar que las vacaciones sean un viaje para recordar", afirma. Llegar al consenso que contente a las dos partes pasa por aprender a negociar con éxito y por planificar las vacaciones con tiempo, tal como explica en estas 10 claves:

Planificar las vacaciones a varias semanas vista permite a la pareja hablar de las expectativas que cada uno tiene sobre esos días: lo que busca y lo que necista. Así, el experto asegura que hablar de lo que cada uno espera ayuda a evitar posteriores decepciones en las que en ocasiones se acaba culpando a la otra parte de la pareja. Crear un ambiente tranquili para negociar. Sin prisas, ni interrupciones, ni cansancio extra, ni ruidos molestos que puedan añadir estrés a la conversación. Se trata de disfrutar del momento para planificarlo con ilusión. Se puede poner música, buscar fotos o guías de viaje de algunos destinos, servirse una bebida... Tomar notas de lo que no queremos olvidar. Os resultará útil coger papel y bolígrafo para ir apuntando las ideas que surjan. Muchas veces se va hacia atrás en la negociación por no tener suficientemente claros los acuerdos a los que ya se llegó en su día. Fijar con sinceridad nuestros objetivos. El psicólogo aconseja dejar claro cuáles son nuestros objetivos durante las vacaciones (tomar el sol, descansar, hacer deporte, visitar museos…) pues este aspecto es clave a la hora de negociar un destino. Hay que ser sinceros con lo que se quiere, de lo contrario la otra parte de pareja se dará cuenta que ocultamos algo y se puede poner a la defensiva. Establecer y tener claras referencias temporales y económicas. El experto aconseja marcar unos limites de días, presupuesto, kilómetros, medio de transporte… todo ello nos ayudará a decidirnos por un destino o por otro. Disfrutar con un brainstorming libre y divertido: Os resultará útil compartir una lluvia de ideas sobre los posibles destinos y actividades porque os ayudará a comprobar si existen puntos en común. Es importante no criticar ni censurar ninguno de los destinos que surjan porque sí, habrá que dar argumentos y razones, y hacerlo de forma pausada. Practicar la escucha activa: No olvidéis respetar los turnos de palabra, apuntar las inquietudes y los objetivos de la pareja y buscar los puntos en común. Recuerda que si tu pareja percibe tu interés en sus propuestas estará más abierta a escuchar las tuyas. La empatía es un gran recurso: Ninguno de los dos necesita las vacaciones más que el otro, por mucho que pensemos que nosotros estamos más cansados. Por eso ponernos en el lugar del otro con expresiones como “Entiendo que le apetezca descansar después de…” o “Mereces esos días libres porque…” aumentará la complicidad y la comprensión de la pareja. Ser objetivo: Aunque trataremos de ponernos en el lugar del otro, habrá momentos en los que será necesario dejar de lado las emociones y valorar cuáles de las ideas que hay encima de la mesa cumplen con más requisitos sin que se superen los límites temporales y económicos pactados. Una vez que hayamos acordado cosas concretas, eso nos ayudará a pasar de lo abstracto ("me apetece", "quiero"…) a lo concreto ("así podremos"…). Ordenar los destinos por preferencia: Una vez tenemos la lista de posibles destinos (no menos de 7 o 8) los ordenaremos en función de nuestras prioridades. Para ordenarlos tendremos en cuenta factores subjetivos, pero a la hora de tomar la decisión final incluiremos factores objetivos como el presupuesto o el medio de transporte para ver cuántos de los destinos de nuestra lista cumplen estos requisitos. Para ello, resultará útil ayudarnos buscando información extra.

El objetivo de esta negociación, tal como explica Xavier Savín, es lograr llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes por igual y tomar una decisión con la que la pareja se sienta feliz, con ilusión y con ganas de compartir esos días de ocio y relax. Así, el experto recuerda que negociar las vacaciones no puede convertirse en un lucha de poder ya que esto que puede dar al traste con la relación. Y no es un afirmación baladí, pues los números no mienten. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), tras las vacaciones las separaciones aumentan un 31%.