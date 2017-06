Los jóvenes y el sexo: Ramón López

25 jun 2017 priscila guilayn

"La gente prefiere no pensar en las ETS: "Si no lo pienso no está", así razonan. Porque he visto mucha gente pasarlo mal por no haber usado preservativo, pero nadie se ha ido a hacer las pruebas, tienen miedo. La única iniciativa es correr a tomar la píldora del día después. Pero, en fin, hay de todo. Hay personas más responsables que siempre usan preservativo y otras, a lo mejor por no haberlo tenido a mano, porque mucha gente no lo lleva en la cartera, lo han hecho sin él".

"Las charlas en familia condicionan tu forma de actuar"

"Conozco a mucha gente, heterosexuales y homosexuales, que lo hacen sin preservativo. Aunque sea una tontería, se fijan en la vestimenta, en la apariencia física, en la higiene personal, y creen que por estos aspectos se puede intuir si hay o no riesgo de infección. Pero da igual, uno puede pillarlo de la misma forma. De hecho, he visto casos de papiloma y de clamidia, y quien lo pilla no siempre aprende, y reincide. Eso me hace pensar que es el impulso lo que lleva a la gente a no protegerse. No se trata de falta de información".

"Entre amigos, en círculos de confianza, se habla de ello. Todo el mundo sabe lo que puede pasar y tiene respeto por las enfermedades, al sida a la que más, pero en el momento, cuando surge el clima, acaba dando igual. Ahora, creo que hay un factor muy importante que puede contribuir a que unos actúen de una manera o de otra: la apertura que haya dentro de su propia casa. Yo hablo abiertamente con mis padres, pero sé de mucha gente que no se atreve a hacerlo. Si el sexo fuera tratado de manera más natural dentro de las familias, nos ahorraríamos muchos problemas, porque cada vez se pierde la virginidad antes. La gente de mi edad, entre los 15 o 16 años, aunque hay personas de 20 que no han tenido sexo. Pero los que hoy tienen 16, la perdieron con 13 o 14, aunque una cosa está clara: cuando se hace por primera vez todo es más formal y siempre se usa preservativo. Pero estoy convencido de que las charlas en familia pueden condicionar mucho tu manera de actuar".