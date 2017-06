Los jóvenes y el sexo: Ruth Garrido

25 jun 2017 priscila guilayn

"Ahora hay una moda en la que los chicos, a mitad del acto, se quitan el preservativo sin que la chica se entere. Tenemos que estar pendientes de que se lo pongan y, luego, de que no se lo quiten. Afortunadamente, nunca me ha pasado a mí, pero hay que estar muy al loro. Lo de protegerse, en todo caso, tiene mucho que ver con los círculos por los que te mueves y en el mío sí se usa el preservativo: los chicos son feministas, respetan a las mujeres y están en contra de la prostitución. Además, todos lo llevamos en la cartera, ellos y nosotras".

"Nadie piensa que la otra persona tiene una enfermedad."

"Aunque sé que hay chicos que, para no ponerse el preservativo, dicen que la sensación no es la misma. Es una actitud egoísta, porque, aparte del embarazo, también están las enfermedades de transmisión sexual. Y no hay manera de saber si una persona tiene o no una enfermedad. Uno suele pensar que, por la higiene personal, se puede deducir si hay o no riesgo de contraer algo, pero no es así. Y si bebes, no piensas".

"Puedes ver a una chica muy mona y que tenga de todo. Estoy segura de que, después de una relación sin preservativo, se tiene que pasar mucha incertidumbre. Está claro que nadie quiere pillar una enfermedad, pero lo de hacerse pruebas para detectar enfermedades de transmisión sexual no está nada extendido. No conozco a nadie que se las haya hecho. En el instituto tuvimos una charla muy pobre: solo hablaron sobre relaciones heterosexuales, sin mencionar nada sobre los riesgos entre parejas de gais y lesbianas. En aquella época, una compañera de 16 años se quedó embarazada".