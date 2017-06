Los jóvenes y el sexo: Sandra Fonseca

25 jun 2017 priscila Guilayn

"Hay muchas chicas que no usan preservativo porque los chicos no quieren. Ellos dicen que no pasa nada, que lo controlan, pero no siempre es así. Una amiga mía, sin ir más lejos, se quedó embarazada, y también sé de varias que han usado la píldora del día después unas cuantas veces. He oído decir que solo puedes tomártela tres veces en la vida, pero conozco a chicas que la toman tres veces al año. Así que usar preservativo debería ser algo básico. Es lo que me han enseñado desde pequeña, porque en mi familia no es un tabú".

"Si eres chica y vas preparada, creen que eres fácil".

"Mí madre siempre me aclara todas mis dudas. Esas charlas son importantes. A mí hermana, mayor, por ejemplo, le dieron educación sexual en 3º de la ESO. Llevaban vibradores al colegio para que aprendieran la manera correcta de ponerse el preservativo. Pero, cuando me tocó, ya no las impartían. Para mí, todo en este tema está relacionado con el respeto. Es decir, que un chico no quiera usar preservativo es una falta de respeto hacia las mujeres. Ahora, si tienes una pareja fija, tomas la píldora y os habéis hecho todas las pruebas, lo normal es prescindir del preservativo".

En las relaciones informales hay un poco de todo: hay chicas que insisten más a los chicos para que lo usen. Y hay veces que, sencillamente, no hay condones y no se deja de tener relaciones por eso. También se da el caso en el que el chico con el que te quieres acostar desde hace mucho, te pide que lo hagáis sin protección, y puede que lo acabes aceptando. Ellos deberían saber que usarlo te da sensación de seguridad y, por lo tanto, te sientes más a gusto. Por otro lado, en la residencia de estudiantes no conozco a ninguna chica que lleve preservativo en el bolso. Los chicos, sí. Es algo muy metido en la sociedad: si eres chica y llevas condones, eres fácil".