Los jóvenes y el sexo: Sergio

25 jun 2017 priscila guilayn

"Si se tiene pareja estable, normalmente la chica toma la píldora y se prescinde del preservativo. En relaciones casuales se utiliza de vez en cuando. Conozco casos en que no se ha usado, pero vamos, ¡allá cada uno! Hay chicos que intentan convencer a la chica de que lo mejor es hacerlo sin condón, que ellos controlan, y si la chica insiste no siempre le hacen caso; a veces, si se ponen muy cabezones ella acaba cediendo. Si fuera por las chicas, se usaría mucho más el preservativo de lo que se usa".

"Algunos creen que el sida está erradicado y otros dicen: "Si lo tengo, ya me enteraré".

"La responsabilidad mayor recae sobre ellas, porque ellos muchas veces piensan que si de un rollo de una noche pasa algo, como un embarazo, pueden desaparecer y no es su problema. La cuestión es que preservativo suele haber, porque si no lo llevas en la cartera, siempre hay algún colega que te lo pasa. Las chicas no lo llevan, porque está mal visto. El pensamiento general, que no es el mío, es que si la chica tiene condón es porque busca lo que busca y es fácil. Desafortunadamente, es un punto de vista muy generalizado. Entre amigos se habla sobre sexo y sabes cómo son las cosas, pero debería haber una mayor consciencia sobre las enfermedades de transmisión sexual".

"Mucha gente solo piensa en el embarazo, no se plantea la posibilidad de que la persona con la que te vas a acostar pueda tener una ETS. Miran su físico, su estilo de vida, su nivel de estudios... esa imagenles hace creer que no hay riesgo. Conozco a muy pocos que se hagan los tests. La gente de mi edad no está concienciada, por ejemplo, de que algunas enfermedades no tienen síntomas. Hay quien cree que el sida está erradicado y otros que dicen: "Si tengo sida, ya me enteraré".