1 ago 2018 IRENE RIVAS

Has llegado hasta aquí porque quieres trucos para adelgazar, ¿verdad? Conoces casi cualquiera de las dietas con nombre raro que están de moda y te sabes prácticamente de memoria los listados de alimentos con menos de 50 calorías, los alimentos que adelgazan, cómo montar un picoteo saludable y cuáles son los ingredientes que tienes que evitar porque sabotean cualquier dieta (¡malditos!).

Sin embargo, algo pasa en tu cuerpo serrano que no se deshace de ninguna de las maneras de esos kilos extra que te acompañan hasta el infinito y más allá. Y aunque a estas alturas de la película te has aficionado a los consejos quemagrasa para mantenerte en forma este verano (cada una en la forma que pueda), lo cierto es que te preguntas por qué no lo consigues, ¿no?

Pues porque lo de las Kardashian y sus recuperaciones postparto es de otro mundo, chica, qué quieres que te diga. Aquí las mortales tenemos horario de oficina, nos desorganizamos con los tuppers como buenamente podemos, madrugamos mucho, nos falta tiempo y el cansancio acumulado y los bajones los combatimos a golpe de azúcar. Pero, de mortal a mortal, ¿sabes qué? Que sí puedes deshacerte de ese acolchado abdominal, te lo digo yo. ¿Y sabes por qué estoy tan segura? Porque hace sólo un par de meses yo pesaba diez kilos más.

Escuché hablar de Diet Alba y me llamó la atención porque era una app que combinaba nutrición y actividad física (todas esas cosas que te he dicho antes que leías con fruición han sido mi biblia durante mucho tiempo). El caso es que me puse en contacto con ellos y me citaron en su oficina del centro de Madrid -aunque existe también la posibilidad de hacerlo online-; me asignaron una nutricionista que estudió mi perfil, mis gustos, mi ritmo de vida y establecimos juntas un objetivo. Primer mes: cinco kilos menos.

Yo, entonces, no lo sabía, pero Belinda, que me hablaba de que “la comida es emoción” y que me repetía una y otra vez que no me obsesionara con la báscula… lo cambiaría todo (o me ayudaría a que lo cambiara todo yo, no sé). Todavía recuerdo lo curioso que me pareció eso que me contó en la primera visita de que muchas chicas utilizaban largas melenas como una especie de manto para taparse y que cuando conseguían su objetivo se cortaban el pelo. ¡Qué cosas! ¿no?

Al final, todo estaba en mi mano

Así comenzó el reto: con una programación de comidas para un par de semanas, una pulsera que monitorizaba mi actividad física -y que no es obligatoria- y una app que contenía toda la información sobre mi plan además de un chat activo para cualquier consulta que quisiera hacer.

No se trata de pasarlo mal; si lo haces, el cambio no durará mucho tiempo. pinit

Entre toda la información que manejas a través de la aplicación están las recetas ¡benditas recetas! Gracias a ellas conseguí cambiar de hábitos sin pasarlo mal en absoluto. Mira, este era un día tipo para mí (ten en cuenta que está ajustado a mis hábitos -por ejemplo: yo no bebo café porque no me gusta, pero tú podrás hacerlo-):

Desayuno: 30 gr. de pan de centeno con aguacate y un kiwi Media mañana: una ciruela Comida: berenjena a la plancha con salsa de ajo y perejil y arroz hortelano Media tarde: una manzana Cena: brochetas de pavo con calabacín y tomates cherry

Siempre que alguien me pregunta cómo lo he conseguido respondo lo mismo: lo que como está tan bueno que pagaría en un restaurante por platos como esos. Nunca me he quedado con hambre, ¡jamás! De hecho pocas veces he sido capaz de comer todo lo que tenía pautado para un día. ¿Y eso es una dieta? Pues sí, y para que te convenzas tú misma te dejo aquí 5 recetas fáciles para adelgazar, son algunas de las que más me han gustado durante todo el proceso.

No hagas trampas. Sobre todo no te hagas trampas a ti misma

Al final esto va de ser honesta con una misma (y con el profesional que tienes delante y que está tratando de ayudarte). Si tú quieres hacer dieta pero no quieres prescindir de una copa de vino, de algo dulce o de las tostadas, díselo -siempre se pueden hacer concesiones o llegar a un acuerdo-. En mi caso le dije que quería comer cosas que estuvieran muy buenas y que no fueran laboriosas, que no tenía tiempo. Y luego, conforme fui bajando de peso, pedí hacer nuevas incorporaciones. Ella siempre cumplió su parte. También lo hice yo. Y de eso…hace ya 10 kilos y varios meses.

¡Por cierto! Belinda llevaba razón; cambié una melena XXL por un bob. Así que yo no digo nada pero, por si tú también estás pensando en animarte con la dieta... aquí tienes los cortes de pelo de esta primavera-verano Ánimo con tu reto ¡ya nos contarás qué tal!