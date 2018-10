17 oct 2018

Si creías que después del verano y sus clásicas operaciones bikini nos íbamos a librar de las dietas, lo sentimos: no es así. ¿La buena noticia? La dieta Pioppi está basada en la alimentación mediterránea y no excluye por el completo, como muchas otras, los hidratos de carbono. Toma su nombre de un pueblo situado al sur de Italia que UNESCO ha señalado como “la cuna mediterránea” en la que muchos de sus habitantes superan los 100 años de vida.

¿De qué se trata?

La dieta Pioppi incita a la ingesta de verduras, nueces, legumbres y pescado y desaconseja la carne roja, los dulces y los carbohidratos complejos. Esta dieta recomienda seguir una alimentación baja en hidratos de carbono y rica en grasas saludables provenientes del aceite de oliva y del aceite de coco.

Te tranquilizará saber -a nosotras, teniendo en cuenta el boom de las dietas milagro nacidas de 'influencers fit' sin estudios de nutrición alguno- que ha sido creada por el cardiólogo Aseem Malhotra y el realizador de documentales y atleta profesional Donal O’Neill. Ambos recomiendan no ingerir azúcares y suprimir el arroz, las patatas, el pan, la pasta y los cereales. Este plan ha de seguirse durante 21 días y, he aquí otro punto a su favor -junto con el hecho de que incluya el queso entre sus alimentos permitidos-, permite tomar alcohol en moderación. Ya sabéis, 'La Dolce Vita'… ¿no? Ah, no olvidemos que el bacon también está permitido, así como el chocolate negro.

Los responsables de esta dieta aseguran que seguirla ayuda a perder grasa, reduce el riesgo de padecer diabetes tipo 2, estabiliza los niveles de azúcar, evita problemas cardiacos y reduce el riesgo de padecer cáncer o demencia.

¿Qué opinan sus detractores?

Muchos critican el que la dieta no incluya alimentos como la pasta integral, los copos de avena o el pan de espelta. Otro de sus puntos controvertidos es que promueve no el archiconocido 'cheat meal', sino comer con total libertad -y gula, para qué negarlo-, durante 24 horas sin advertir de que los diabéticos, las mujeres embarazadas o las mujeres que dan el pecho no deberían seguir esta orgía gastronómica. Por si fuera poco, muchos adeptos al fitness señalan que el 'cheat mea'l, como indica su nombre, solo ha de seguirse durante una única comida, no durante 24 horas, pues mientras que la comida libre evita que el metabolismo se ralentice, seguir una alimentación rica en grasas y calorías durante 24 horas puede entorpecer la dieta.

No te pierdas...

- FODMAP: la dieta de Blake Lively que acaba con la tripa hinchada

- Cómo adelagazar a los 50

- Todos los secretos de la dieta de Jennifer Lopez