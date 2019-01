17 ene 2019

Si nos hemos pasado con el roscón y comido en exceso estas navidades, es el momento de recuperar hábitos saludables como ampliar el tiempo dedicado al deporte o volver a esa dieta que tanto nos cuesta seguir, entre cuyos alimentos no debería faltar nunca la berenjena, una verdura con gran cantidad de agua que ayuda a saciarnos, que mejora nuestra circulación sanguínea y reduce el tan temido colesterol, entre muchas otras propiedades.

Por su gran contenido en agua (93%) y su prácticamente nulo aporte de proteínas y calorías, las berenjenas son muy usadas en estas fechas para conseguir uno de los objetivos que siempre nos marcamos al empezar el año: adelgazar. Buenas para la piel y excelente fuente de antioxidantes, comer berenjenas con frecuencia es además sumamente positivo para nuestra digestión ya que aumentan la producción de bilis.

Si no nos gustan, hagamos como que no están

Esto es un clásico y solemos hacerlo a menudo con los niños, disfrazar la comida cuando hay verduras o algo que no suele gustarles. La berenjena no es ninguna excepción tampoco entre los adultos, con seguidores y detractores casi por igual. Por ello, una buena musaka es siempre una atractiva manera de presentar berenjenas en el plato, así como rebozadas en huevo y pan rallado, aunque no las únicas.

Quince beneficios que la convierten en un “superalimento”

1. Alto contenido en minerales como el fósforo, el potasio o el hierro y en vitaminas A, B1, B2 y C

2. Combate el insomnio

3. Previene la aterosclerosis

4. Nos aporta gran cantidad de fibra soluble (2,5 gr de fibra por 100 gr de berenjenas)

5. Se recomienda en personas con problemas de hipertensión por su bajo contenido en sodio

6. Protege el hígado, es digestiva y diurética

7. Su piel y semillas contienen sustancias químicas que contribuyen a mantener el colesterol en niveles óptimos, inhibiendo su síntesis en el hígado y evitando que se oxide y adhiera a las paredes arteriales.

8. Ayuda a controlar el azúcar

9. Es apropiada para diabéticos porque contiene muy pocos hidratos de carbono y mucha fibra, lo que reduce la velocidad de absorción de los azúcares de otros alimentos, así como sustancias que ayudan a mantenerlo bajo control, como la trigonelina.

10. Reduce la presión arterial, ya que facilita el trabajo del corazón y apoya la función eliminadora de los riñones.

11. Es buena para el sistema nervioso gracias a la presencia de vitamina B6, B1 y magnesio en cantidades significativas, reforzando y mejorando el estado de ánimo. Además protege al cerebro al contener nausina, un ácido fenólico que ayuda a las membranas de las neuronas, combatiendo diversos trastornos de tipo nervioso.

12. No es contraproducente en embarazadas, pues su alto aporte en vitamina B6 previene la diabetes gestacional y alivia las náuseas.

Hoy por hoy la oferta de productos elaborados con berenjena es amplia. Por ejemplo, la cadena de hamburgueserías Timesburg ha lanzado su nueva hamburguesa, La Melanzane, en la que se mezclan la berenjena con el parmesano, la olivada negra y tomates cherry confitados, junto a mayonesa de albahaca, rúcula y por supuesto, carne 100% ecológica.

La berenjena también puede degustarse en empanadas, por ejemplo con otras verduras, una manera apetecible de comerlas y de ingerir además pocas calorías.