16 ene 2019

Compartir en google plus

El comienzo del año siempre viene cargado de cambios y éste no iba a ser menos. Al igual que cambiará tu forma de alimentarte, también lo hará tu manera de hacer deporte. Las nuevas tendencias de fitness para el 2019 sacudirán los gimnasios para ponerte en forma y ayudarte a llevar unos hábitos más sanos.

Si te has propuesto llevar un estilo de vida más saludable, seguro que ya sabes que el deporte es uno de los pilares imprescindibles. No sólo te ayudará a decir adiós a esos kilos de más que has cogido durante las vacaciones, sino que, además, mejorará tu forma física y podrás volver a sentir esa vitalidad que ya habías olvidado.

El sedentarismo es uno de los peores enemigos de nuestra salud. No solo porque hace más lento tu metabolismo, o sea, quemas las grasas más lentamente, sino que incluso puedes llegar a perder masa muscular.

Aquí te mostramos 10 tendencias de fitness para este 2019 que te ayudarán a ponerte en forma y decir adiós a la pereza de una vez por todas. ¡Allá vamos!

1. El HIIT combinado con otras disciplinas

El HIIT, o lo que es lo mismo el entrenamiento en periodos de alta intensidad, cobró especial importancia durante el 2018. Además, se convirtió en una excelente forma de quemar calorías rápidamente.

En 2019 el HIIT sufrirá una transformación y se combinará con otras disciplinas como el yoga. Esta tendencia ha sido importada directamente desde Colorado, lugar donde la cadena de estudios CorePower Yoga fue pionera en impartir clases de yoga-HIIT.

2. El yoga, tu mejor medicina

El yoga reduce el estrés, mejora la concentración, alivia los dolores de espalda, disminuye la inflamación y refuerza nuestro sistema inmunitario. Estos son algunos de los principales beneficios que tiene el yoga para la salud. Así que no es de extrañar que, un año más, vuelva a ser tendencia.

Además, como hemos visto, formará parte de otras rutinas de entrenamiento.

3. Entrenamientos en grupo

Entrenar acompañado es mucho mejor. Ir al gimnasio con amigos o con tu pareja, te ayudará a evitar la pereza y a motivarte aún más para poder llevar a cabo tu entreno sin tirar la toalla.

Este año, además, las redes sociales cobrarán mucha importancia en los entrenamientos. Cada vez existen más comunidades creadas para reunirse y lograr los objetivos que se han propuesto entrenando en grupo.

4. Aplicaciones y dispositivos móviles

Los dispositivos móviles se han convertido en los mejores compañeros para correr o ir al gimnasio. Te muestran el ritmo cardíaco, los kilómetros que has corrido o las calorías que has quemado durante el ejercicio.

En 2019 seguirán teniendo una especial importante y, gracias a algunas aplicaciones móviles, podrás monitorizar tu actividad física para obtener los datos que más te interesen o crear tu propio entrenamiento. Ahora sí que tendrás una buena excusa para estar pegada al móvil.

5. Entrenamiento personal

Tener un entrenador personal ya no es sólo cosa de famosas. Cada vez son más las personas que buscan un entrenamiento personalizado que se adapte a sus necesidades y les ayude a obtener los objetivos que se han marcado.

Además, el entrenador personal, aparte de asesorarte en lo deportivo, también te podrá dar consejos sobre nutrición o incluso marcarte una dieta que complemente tu rutina de ejercicios para conseguir una mayor efectividad.

6. Los entrenamientos serán más cortos

Pasar horas y horas en el gimnasio es historia. Ahora se llevan los entrenamientos funcionales de unos 30 minutos aproximadamente. Con esta rutina de ejercicios conseguirás aumentar la fuerza y la resistencia de forma progresiva y evitarás lesiones al no forzar demasiado los músculos.

Este año será más importante la calidad que la cantidad. Tenlo en cuenta.

7. Rutinas de ejercicios para personas mayores

El deporte es fundamental también en personas mayores. Ayuda a mejorar su movilidad, el estado de sus músculos y articulaciones y el sistema cardiovascular. Además, realizar ejercicios de yoga o meditación también es fundamental para relajarse, concentrarse y prevenir algunas enfermedades neurodegenerativas.

Eso sí, los entrenamientos siempre deben estar supervisados por un profesional para evitar algunos ejercicios que puedan estar contraindicados.

8. Entrenamientos con peso corporal

Un entrenamiento con peso corporal es aquel que se realiza, única y exclusivamente, con el propio peso y la resistencia a la gravedad del cuerpo. Es perfecto para fortalecer la musculatura. Eso sí, hay que saber combinar los ejercicios, los cambios de ritmo y la velocidad.

La mayor ventaja es que no necesitas material para entrenar y podrás ponerlo en práctica en cualquier sitio, incluso en tu casa.

9. Gimnasios boutique

Aunque te suene a tienda de ropa, el boutique gym es un nuevo concepto de gimnasio que cobrará aún más fuerza este año.

Un espacio más reducido, menos socios, poder acceder a las clases sin reserva previa o el trato personalizado son algunas de las ventajas que tienen este tipo de estudios en los que te sentirás como si estuvieras en tu propia casa.

10. La recuperación formará parte del entrenamiento

Descansar entre entrenamientos es fundamental para evitar la sobrecarga muscular. No es necesario entrenar todos los días. Es algo que cuesta entender, pero parece que, por fin, este lo asimilaremos.

Así lo ha desvelado el ranking de la ACSM (American College of Sports Medicine) en el que las sesiones post-rehabilitación figuran como una de las principales tendencias de fitness para el 2019.