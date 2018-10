24 oct 2018 Karelia Vázquez

Todos queremos bajar de peso, pero muchas veces elegimos el camino rápido y poco saludable. Si quieres bajar de peso estas 10 reglas son elementales en tu vida.

1. No estás a dieta, estás cambiando tu estilo de vida

Pensar en una dieta como en un esfuerzo temporal que solo podrás soportar por un corto periodo de tiempo no funciona.

Está bien que de vez en cuando te permitas alguna licencia, pero lo que te hará perder peso no será cortar de modo radical tus calorías para luego volverlas a recuperar, sino cambiar tu modo de comer de un modo sostenible que te permita mantener la pérdida de peso conseguida.

Varias investigaciones muestran que el mejor predictor de si una dieta va a funcionar a largo plazo son los kilos que se pierden en el primer mes. Por eso los nutricionistas recomiendan ser muy estrictos en las dos primeras semanas de una dieta y eliminar del todo el azúcar y el alcohol, pues esta primera pérdida de peso será la motivación que te ayudará a seguir. Luego vendrá un momento más relajado en el que podrás reincorporar algunos alimentos de un modo más saludable y sostenible.

2. Hay un modo correcto de hacer ejercicio

El objetivo de un buen entrenamiento es quemar calorías y grasas, acelerar el metabolismo mediante la creación de masa muscular. Apuesta por un entrenamiento de fuerza (pesas) combinando por otro por intervalos, de este modo construirás músculo y se disparará tu metabolismo y tu habilidad para quemar calorías.

3. No exageres tu hambre

Algunas mujeres lo pasan mal cuando quieren perder peso a causa de la ansiedad que les genera pasar hambre o creer que están pasando hambre. Para ellas, el hambre es mala, hay que evitarla a toda costa, por eso carga a todas partes con fruta, tentempiés y cualquiera pequeño bocado que les permita picar a toda hora. Lo que aconsejan los expertos es no dejarse llevar por el impulso, y antes de comer entre horas preguntarse: ¿estoy realmente hambriento o estoy irritada o ansiosa, o aburrida o me siento sola? Hay muchos modos de lidiar con la ansiedad y el aburrimiento que no tienen nada que ver con comer, como dar un paseo, leer un libro, etc.

4. Todas las calorías no son iguales

La mecánica para perder peso parece fácil: ingresar menos calorías de las que se gastan. Pero el tipo de comida que uno consume hace la diferencia. Una caloría no es solo una caloría. La comida procesada, rica en grasas saturada y azúcar refinada causa inflación y es disruptora de la actividad hormonal. Eso significa que tu cerebro nunca recibirá las señales de saciedad de un modo correcto y te harás adicta a la comida basura. Limpia tu dieta y elige comer alimentos sin procesar como las verduras , las proteínas magras y las grasas saludables.

5. Las proteínas, las verduras y las grasas de origen vegetal son la santísima trinidad para perder peso

Las proteínas te mantendrán sin hambre más tiempo y te ayudarán a crear masa muscular . Es difícil consumir muchas calorías si solo comes verduras, Por último, la grasa saludable de origen vegetal como la que contiene el aguacate y las nueces suponen un alimento ultra saciante.

6. No te saltes comidas, no hagas ayunos de zumos ni dietas demasiado restrictivas

Cuando te sometes a un régimen muy duro quieres terminarlo cuanto antes para volver a tu vida normal. Y esa no es la idea. La idea no es volver a tu vida normal sino cambiar a una vida más saludable. El daño físico de un ayuno o de una dieta con grandes restricciones se nota en la pérdida de masa muscular en lugar de grasa, en otras palabras, es una pérdida de peso de poco recorrido. La grasa sigue ahí y no has construido músculo para que el metabolismo sea más hábil quemando calorías. No hagas ninguna dieta que te obligue a consumir menos de 1.500 calorías diarias.

7. Cómo comes es tan importante como lo que comes

Para que tu cerebro registre que ya estás satisfecha y que no necesitas comer más es importante comer con toda la atención puesta en la comida, no mirar la tele, no conducir, no andar. Tienes que estar concentrada. También es importante oler la comida, masticar despacio y no llevar otro bocado a la boca hasta que hayas tragado lo que tienes en la boca. ¿Muy básico? Pues casi todos comemos saltándonos todos esos pasos.