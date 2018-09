17 sep 2018

Con tan solo cinco años la hija de Kim Kardashian ya ha hecho sus primeros pinitos en la técnica de maquillaje contouring. Hace unos días Kim mostraba en su cuenta de Instagram a su hija mayor practicando con las brochas de maquillaje. En los stories la niña se acerca al espejo para mostrar su obra de arte. Se puede observar que lleva la nariz completamente cubierta de corrector de un tono más claro, perfecto para iluminar, las mejillas maquilladas con un tono más oscuro que acentúe los pómulos y en la frente lleva lo que parece la base de maquillaje.

Con esta imagen queda claro que la niña pronto será una experta en la técnica del contouring. pinit

Aproximadamente una hora después de la sesión de automaquillaje de North West su madre volvió a actualizar su estado, esta vez mostrando a la pequeña sentada en el coche y en donde se podía apreciar su tez algo maquillada y unos labios coloreados con un brillo rojo. Kim añadió a la publicación: “North lleva la sombra de ojos nº 6 de Classic Blossom Collection", haciendo referencia a la nueva línea de maquillaje de su marca KKW Beauty, inspirada en las flores de cerezo. Imaginamos que tampoco será casualidad que la pequeña lleve puesto un pijama de cerezas…

North estuvo practicando frente al espejo con el maquillaje de su madre. pinit

Parece que el amor por los productos de belleza de North no es nuevo. El año pasado su madre comentó que su hija mira un montón de tutoriales y videos beauty en Youtube y que un día, tras maquillarse con la colección de My Little Pony, la niña le dijo que quería hacer un video como los youtubers. Eso, unido a que su madre y su tía están muy vinculadas al mundo de maquillaje con sus propias colecciones, puede augurar que North se convierta en una conocida blogger de belleza mucho antes de lo que podamos imaginar.

Así fue como salió finalmente la pequeña a la calle. pinit

