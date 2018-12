27 dic 2018

La 'influencer' Alex Rivière tiene a sus más de 280 mil seguidores de Instagram pendientes de sus 'lookazos' y por supuesto también a nosotras, así que no hemos perdido la oportunidad de preguntarle por sus imprescindibles en esta época de fiestas navideñas. Y no..., esta vez no nos referimos a sus 'outfits', sino a esos maquillajes perfectos con los que siempre la vemos estupenda en cualquiera de los eventos que se le presentan.

De hecho estuvimos con ella cuando se preparaba para la cena de Navidad de las fragancias Maison de Christian Dior y aprovechamos la ocasión para apuntar sus trucos de maquillaje imprescindibles, sin los que la bloguera no puede salir de fiesta ¡Toma nota!

1. Base de maquillaje adecuada a su piel: uno de los detalles más importantes para ella, es el tipo de base de maquillaje, ya que no todas son válidas para su tipo de piel: "Me cuesta mucho encontrar cosméticos y bases de maquillaje que no me provoquen reacciones, así que soy muy cuidadosa a la hora de escoger mis productos de belleza. Desde que mi dermatóloga me recomendó utilizar la base Diorskin Forever Cushion, no utilizo otra cosa (mi tono es 030)". Pero a pesar de que esa es su favorita nos reconoce que para un maquillaje de fiesta como el suyo se decanta por otra aún más especial: "la nueva base fluida Diorskin Forever Glow que se lanzará en enero. Es perfecta para una cena porque, aunque es muy jugosa y luminosa, ofrece una duración de 24 horas".

Truco: su truco para aplicarla de manera uniforme es centrarse primero en "el centro del rostro, las aletas de la nariz, barbilla y ojeras" y después difuminar "hacia las mandíbulas, sienes y frente" con el sobrante de base que le queda en los dedos.

2. Sombra neutra y eyeliner: ella se decanta por las sombras más neutras y no se olvida de sus imprescindibles para reforzar la mirada: siempre son la combinación perfecta de lápiz, eyeliner y máscara de pestañas potente, que en su día a día es "la máscara Diorshow Iconic". En cambio para un maquillaje de fiesta confiesa que se decanta por una incluso más intensa y capaz de dejar unas pestañas con largo XL.

Truco: Alex Rivière nos recomienda que "antes de aplicar el eyeliner" dibujemos primero "una fina línea con lápiz sin apretar el trazo", esto nos servirá como modelo "para acertar con el largo y el ángulo del eyeliner" (...) "Empiezo por el rabillo, marco primero las últimas pestañas, luego el lagrimal y termino uniendo ambos trazos en el centro. Una vez dibujado el modelo, paso encima el eyeliner". Sin duda un truco de 10 para conseguir el eyeliner perfecto.

3. Brillo y barra de labios: Alex Rivière es una fiel seguidora de la premisa de 'menos es más', ya que en esos maquillajes en los que opta por potenciar su mirada, prefiere no excederse con su tono de labios. En esta ocasión optó por un tono 'nude' muy natural y con ligeros toques de iluminador para un aspecto más jugoso.

Truco: Su truco definitivo confiesa que es aplicarse brillo mientras se maquilla para que sus labios estén hidratados y además vayan cogiendo un extra de volumen: "antes de salir a cenar retiro el brillo con un tisú y me aplico la barra de labios".

4. Un tono de uñas potente: Para las uñas prefiere un tono más acorde para un 'look' de noche: "En las uñas, que suelo llevar bastante cortas, me hice la manicura con la laca Dior Vernis en tono Nuit 1947".

¡Y listo! Ya tienes todos sus imprescindibles para arrasar esta Nochevieja ¿A qué esperas para copiarlo?

