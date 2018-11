22 nov 2018

¿Aún no sabes cómo maquillarte para tu próximo 'look' de fiesta? Esta vez estás de suerte y es que la conocida 'influencer' de belleza Marikowskaya nos lo ha vuelto a poner fácil con otro de sus tutoriales express. Un nuevo tutorial que ha compartido a través de Instagram y en el que no falta un buen 'smokey eyes' (su técnica favorita) y un toque de color súper impactante en los labios.

Para esta ocasión ha elegido sus dos imprescindibles: la paleta de sombras de Born to Run y el 24/7 Glide-On Eye Pencil, un lápiz cremoso en un verde oscuro capaz de conseguir una mirada ahumada en tonos verdes perfecta y en cuestión de segundos.

1. Paleta de sombras de Born to Run/ 2. 24/7 Glide-On Eye Pencil. pinit

Y es que está claro que la 'influencer' está al tanto de las últimas tendencias de maquillaje, en las que las sombras en tonos verdes están teniendo esta temporada todo el protagonismo.

¿Has tomado nota? ¡Pues comenzamos con su tutorial!

Paso 1:

Comenzaremos aplicando una prebase en los párpados (ella utiliza la Eyeshadow Primer Potion Original). Con esto facilitaremos que el maquillaje permanezca intacto muchas más horas. Lo siguiente que haremos será colorear nuestro párpado móvil con nuestro lápiz 24/7 Glide-On Eye y con ayuda de una pequeña brocha difuminaremos toda la zona.

Paso 2:

Posteriormente y con una sombra del mismo color (la Wanderlust) de nuestra paleta de Born to Run seguiremos rellenando la zona y difuminándola bien hasta quedar totalmente cubierta. Lo siguiente que haremos será elegir una sombra en un tono nude clarito para elevar la zona del arco de la ceja y luego aplicaremos una sombra ligeramente anaranjada en la zona de la banana y otra marrón oscura en los laterales para rematar el ahumado (en el tono Punk).

Paso 3:

En la línea inferior de pestañas delinea la línea de agua con un lápiz negro, luego aplica una sombra negra y dale un efecto difuminado. Para rematar delinea un buen eyeliner en color negro.

Paso 4:

Finalmente difumina bien los tonos negros y únelos ligeramente con el marrón más oscuro de los laterales unificando el sombreado final. Remata tu mirada ahumada con una buena máscara de pestañas y listo ¡Ya tienes tu mirada ahumada de impacto!

Paso 5:

Para el resto elige una base de maquillaje acorde a tu tono de piel y con ayuda de la paleta Naked Flushed Streak, dale un toque de polvos bronceadores a los pómulos, iluminador en las zonas clave y un ligero toque rosado en las mejillas para dar un aspecto más saludable al rostro. Este es un punto importante sobre todo por los colores oscuros que lleva este maquillaje tanto en los ojos como en los labios.

Paso 6:

Para los labios Marikowskaya se ha decantado por un labial negro mate intenso de Vice Lipstick en el tono Perversion.

Vice lipstick en el tono Perversion. pinit

Sin duda un 'lookazo' de maquillaje en toda regla, ideal para tus 'looks' de Fiesta estas navidades y que además podrás conseguir en muy pocos pasos. ¿Te atreves?

