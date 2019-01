2 ene 2019

La mayoría de nosotras tenemos claro nuestro tono de labios favorito, pero ¿si te dijéramos que este 2019 podría cambiar? Al menos el color de labial favorito de las 'influencers' ya ha cambiado y nada más empezar el 2019. Laura Escanes y Teresa Bass han sido algunas de las 'instagramers' que se han atrevido con él, pero lo cierto es que en este final de 2018 hemos visto a muchas más 'influencers' que también lo han convertido en su nuevo favorito. Nos referimos al labial negro con efecto metalizado.

Así es, el labial de color negro es uno de los colores de labial más arriesgados y puede que el que tenga planeado arrasar este 2019. Las 'influencers' han preferido añadirle a su color negro mate unos toques de brillo (que puedes añadir con toques de iluminador o con un labial brillante). El objetivo es que el resultado quede como si se tratase de un labial metalizado.

Teresa Bass eligió este tipo de labial para su 'lookazo' de Nochevieja. En concreto el 'instant colour matte liquid lip colour' en el tono 15 y unos toques del iluminador 'sparkling holiday metallic'. ¿El resultado? Un 'look' súper atrevido y muy favorecedor.

Laura Escanes lo ha lucido en algunos de sus 'stories' recientes. Ella se ha decantado por el labial mate líquido Stunna Lip Paint, de Fenty Beauty en el tono Uninvited y por el brillo de labios Rich & Dazzling Lip Gloss All the Stars de Too Faced.

Pero lo cierto es que ellas no han sido las únicas que se han atrevido con los tonos más ocsuros, ya que este pasado 2018 también le vimos un maquillaje de fiesta perfecto a Mery Turiel con un tono de labios en un color vino intenso casi negro y en su versión mate. Otra opción igual de válida si aún no te atreves a decantarte por el color negro intenso.

Está claro que esta tendencia ya planea imponerse este 2019, al menos en Instagram, y puede que tú también acabes el año con uno de estos labiales negros como uno de los nuevos imprescindibles en tu neceser ¿Te atreverías a lucirlo?

