9 ene 2019

Compartir en google plus

Sobre la alfombra roja de los Globos de Oro 2019 no solo deslumbraron los vestidos de diseño que lucieron las actrices, sino que sus looks de maquillaje también llamaron la atención. Algo más innovadores que en pasadas ediciones, los ojos han sido los grandes protagonistas de esta cita, donde hay que destacar, sobre todo, la sombra de color verde de Camilla Belle, la mirada ahumada en tonos rojos de Lili Reinhart y las pestañas estilo años sesenta de Lucy Boynton. Repasamos los cinco looks que más nos gustaron y te damos las claves para conseguirlos frente al espejo de tu baño.

Los ojos, maquillados en verde, de Camilla Belle fueron el look de maquillaje más comentado de la noche. pinit

Sombra verde

Camilla Belle lució el maquillaje más original de la noche, en el que el verde –tanto en sombra como en lápiz– era el absoluto protagonista. Perfecto para los ojos de color marrón o avellana, las mujeres de iris verde o azul deben tener cuidado al escoger el tono de la sombra y del delineador, ya que si es más vivo que el de los propios ojos los apagará.

Lili Reinhart demuestra la enésima forma de actualizar el smokey eye: con sombra roja metalizada. pinit

Ahumado en rojo

Lili Reinhart, la protagonista de Riverdale, se atrevió con unos ojos ahumados en tonos rojos, a juego con su vestido. Chanel apostó por este color para sombras y lápiz de ojos hace unas temporadas y es de lo más favorecedor. El acabado metalizado de la mirada combina a la perfección con el gloss transparente de la boca y una piel impoluta.

Anne Hathaway nos enseña que el dúo nude y negro sigue siendo perfecto para las citas nocturnas. pinit

Nude nocturno

Como su vestido de leopardo llamaba bastante la atención, Anne Hathaway optó por un maquillaje más natural. Eso sí, la actriz no dudó en resaltar sus ojos con ayuda del negro, tanto para el eyeliner, la línea de agua y las pestañas. Las pinceladas del resto del rostro fueron en tonos nude. Una opción clásica, pero muy favorecedora y resultona.

Las pestañas de Lucy Boynton fueron las que más llamaron la atención. Te adelantamos que son una de las tendencias de maquillaje de primavera. pinit

Pestañas retro

La intérprete de Bohemian Rhapsody, Lucy Boynton, hace su particular homenaje a los años sesenta tanto con sus pestañas, largas y separadas, como con su sombra de ojos muy marcada en la zona de la cuenca del párpado y en la línea de las pestañas inferiores. Un toque de sombra color champán en la zona del lagrimal es la encargada de agrandar e iluminar la mirada.

Una vez más Emma Stone lució un maquillaje impoluto ante las cámaras; esta vez en tonos rosas. pinit

Tributo al rosa

Emma Stone lució el rosa sobre sus ojos, mejillas y labios, demostró que es tun tono perfecto para crear un maquillaje femenino y de lo más favorecedor, incluso cuando llega la noche. Para que no quede ñoño la clave está en acompañarlo de un buen eyeliner negro y de pestañas tamaño XL.

No te pierdas...

- Así consigues que tu maquillaje dure toda la noche impecable

- El tutorial de maquillaje más rápido para un 'look' de noche perfecto

- Copia estos maquillajes de las famosas para salir de noche