31 ene 2019

Rocío Osorno ha vuelto a sincerarse a través de Instagram 'stories' y está vez sobre un problema con el que muchas de nosotras hemos tenido que lidiar más de una vez: el temido acné. La 'influencer' ha confesado a sus seguidores que su problema con el acné no empezó hasta los 22 años y no fue precisamente fácil combatirlo.

"Yo nunca había tenido granos hasta entonces, pasé dos incluso tres años probando todo tipo de cosas y tratamientos. Me mandaron también antibióticos, anticonceptivos, todo tipo de cremas toallitas... Y empeoraba siempre, de hecho todavía conservo alguna marca" revela la 'influencer'.

La solución definitiva asegura que se la dio su dermatólogo. El fue el que decidió que había que recurrir a un tratamiento fuerte para acabar con el problema: "me dijo que eso no era normal y que íbamos a recurrir a un tratamiento algo más fuerte que era el de Roacutan".

Un año de tratamiento muy difícil para Rocío Osorno sobre el que confiesa: "se me secaba toda la piel, se me cortaban los labios, tenía que hacer analíticas cada poco... Después del tratamiento. Completo no me volvió a salir ni un grano y se me cerraron los poros. Pero ahora con el embarazo me está volviendo la piel a la tendencia grasa. Por todo esto en mi experiencia no puedo aconsejaros nada que me haya funcionado 100% para los granitos porque al final tuve que recurrir al tratamiento del dermatologo pero recuerdo que hubo un gel de farmacia que me funcionó bastante bien que me controlaba mucho el exceso de grasa", asegura Rocío a sus seguidores.

Poco después, la 'influencer' ha compartido que ese gel se trataba del Avène Cleanance gel limpiador. Un tipo de gel perfecto para limpiar y purificar las pieles más grasas, respetando su ph natural y sin parabenos.

Además hemos descubierto que su precio es de 13,94 euros por 400 ml por lo que es bastante asequible para todos los bolsillos.

Aún así nuestro consejo es que si te decides a usarlo siempre lo consultes antes con tu dermatólogo para ver la mejor opción con la que combatir el acné. Ten en cuenta que cada piel es diferente y única y no todas las pieles reaccionan igual a los mismos tratamientos.

