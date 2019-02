5 feb 2019

Compartir en google plus

Además de sus 'looks', los maquillajes de invitada de Rocío Osorno se han convertido en otra de nuestras grandes obsesiones beauty de la temporada y es que la 'influencer' sabe como estar perfecta en cada uno de sus eventos y publicaciones. Por eso no es de extrañar que sus seguidoras de Instagram no se cansen de preguntarle por los secretos de su rutina facial y de maquillaje. Preguntas a las que ella misma se ha encargado de responder en su nuevo vídeo en Instagram.

Así es, la 'influencer' ha preferido contestar a todas esas preguntas con un vídeo tutorial de maquillaje en el que ella misma nos enseña todas las claves para conseguir un maquillaje como el que ella se aplica "siempre cuando tengo algo más especial como un evento de tarde o una cena con los amigos", ha confesado en dicha publicación.

Así que hemos tomado nota de sus productos clave y de los 5 pasos que necesitarás para copiar un maquillaje como el suyo ¡Empezamos!

1. Preparar la piel: Una de las cosas en las que Rocío Osorno se centra antes de comenzar con su maquillaje es en preparar lo mejor posible su rostro. Ella se decanta por un serum regenerador y por una crema hidratante adecuados a su tipo de piel.

2. Lograr una base unificada y natural: Su objetivo es lograr una base duradera sin que se reseque y todo con un aspecto natural. Ella lo consigue con la Base Unlimited SPF15 en el tono 30, la cual aplica directamente con la ayuda de las yemas de sus dedos. Para rematar añade los Polvos Radiant Fusion en el tono 04 para aportar un aspecto mucho más terso y radiante.

3. Colorete: Un toque ligero de color en las mejillas para conseguir un efecto buena cara y ese aspecto más jugoso que necesita nuestro maquillaje.

4. Mirada con un poquito de sombra y eyeliner: Rocío Osorno aplica ligeramente un toque de sombra para dar luz y a la vez resaltar más su mirada, pero sin duda el gran protagonista es un eyeliner bastante marcado y una buena máscara de pestañas para rematar.

5. Labios en un rojo intenso mate: La 'influencer' tiene muy claro que un buen eyeliner no puede ir sin un buen labial rojo mate. El mix perfecto para conseguir un look de maquillaje elegante y perfecto para cualquier ocasión. En este caso ella se ha decantado por el Labial permanente Unlimited en el tono 104.

¿Preparada para copiarlo?

No te pierdas...

- Sombras de color rosa: las protagonistas del maquillaje de primavera

- Carolina Yuste se apunta, en los Goya 2019, al eyeliner del momento

- Rihanna tiene las claves para un maquillaje de diario con efecto buena cara al instante