18 mar 2019

Compartir en google plus

En cuestión de pestañas esta primavera se llevan los extremos: tanto lucirlas sin máscara o atreverse a maquillarlas con un color llamativo son dos decisiones muy válidas. Pero si te decantas por la segunda, ten en cuenta que este toque deberá convertirse en el absoluto protagonista de tu look; es decir, que queda prohibido lucirlo junto a una sombra de ojos vibrante o una barra de labios potente.

Tano Emma Stone como Lupita Nyong'o han escogido el color azul eléctrico para maquillar sus pestañas para la alfombra roja y Solange Knowles, la hermana de Beyoncé, fue de las primeras famosas en apostar por este look, luciendo una máscara fucsia. Lo mejor que tiene esta tendencia es que es asequible, fácil de hacer –¿quién no es capaz de aplicarse una capa de máscara de pestañas sin ayuda?– y se adapta a todos los tonos de piel y a todas las edades. Además, también puedes hacer el look lo sutil o atrevido que quieras.

Lupita Nyong'o lució máscara azul, tanto en sus pestañas superiores como en las inferiores, en la alfombra roja de los Globos de Oro. pinit getty

Si buscas un acabado más suave opta por un tono azul marino o un ciruela. Ambos colores no llaman la atención a primera vista, pero la cosa cambia cuando captan la luz. Para un look más urbano escoge un color vibrante o neón, como el naranja o el verde lima, y extiéndelo sobre el ojo casi desnudo. Si quieres lucir unos ojos ahumados con un toque especial, combina tus smokey eyes en negro o en marrón con máscara de pestañas de color borgoña o verde bosque. Y si lo que buscas es que tu maquillaje llame la atención, mezcla dos colores diferentes: uno verde esmeralda desde las pestañas más cercas al lagrimal y hasta la mitad y otro morado desde el centro y hasta la zona del rabillo.

El truco experto: cuando se te acabe la máscara de pestañas que estés usando, limpia bien el cepillo y guárdalo en tu neceser, ya que te servirá para que peinar tus pestañas. Una vez te hayas aplicado la máscara de colores pasa ese cepillo limpio, que te ayudará a definirlas y a eliminar cualquier grumo, ya que este será más visible que los de color negro.

No te pierdas...

- Sombras de color rosa: las protagonistas del maquillaje de primavera

- Máscara de pestañas: lo que importa es la forma del cepillo y así se elige

- Rosanna Zanetti revela su secreto para conseguir unas pestañas XXL