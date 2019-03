22 mar 2019

Paula Echevarría es todo un referente en el mundo de la moda para sus miles de seguidoras en Instagram, donde casi a diario comparte algunos de sus mejores 'lookazos'. Pero lo cierto es que no solo se ha convertido en una gran fuente de inspiración por sus estilismos, sino que también se ha adentrado en el mundo 'beauty' y no, no nos referimos solo a sus fragancias sino a su nueva y primera línea de maquillaje que la actriz está a punto de lanzar.

Una línea de maquillaje muy especial y relacionada con cada una de sus fragancias, de hecho han querido dividirla en tres packs muy diferentes y lo mejor es que cada uno de ellos refleja una parte de ella (al igual que sus fragancias).

El primer set de maquillaje que encontramos es el 'Nude', un pack repleto de naturalidad y a la vez de elegancia que se compone de una barra de labios nude, una sombra de ojos en tonos rosas para una mirada dulce y natural y también de una laca de uñas rosa con destellos brillantes. Un pack que se corresponde con el perfume de referencia, Paula.

Pero si lo que buscas es un 'look' fresco y natural, te aconsejamos el set 'Fresh'. Un pack en el que no falta un labial y una laca de uñas en tono coral y una sombra do ojos en tonos verdes y azules. ¿El toque estrella con este pack? Su perfume de L'Eau.

Este tipo de sombra es ideal para dar profundidad y mayor intensidad a nuestra mirada.

Pero si lo que estás buscando es sacar tu lado más sofisticado y glamuroso sin duda, además del perfume Paula Sensuelle, te aconsejamos que te quedes con el set 'Glam'. Un pack formado por una sombra de ojos dorada en contraste con un tono chocolate oscuro, un labial en tono rojo intenso y una laca de uñas también en un seductor rojo.

Si ya estás pensando en hacerte con cada una de estas 'Beauty Box' lamentamos decirte que aún tendrás que esperar un poquito más. De hecho, tendrás que esperar al próximo 1 de abril para poder hacerte con ellas, ya que será el día en el que se pondrán a la venta en las tres líneas.

