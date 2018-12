20 dic 2018 MUJERHOY

Sin duda, el día más especial del año tiene una clara protagonista: Cristina Pedroche. Su vestido para dar las campanadas en Nochevieja se ha convertido en uno de los temas más comentados y polémicos del final del año, incluso llegando a ser trending topic en redes sociales.

¿A qué viene tanto revuelo? Seguramente la mayor parte de la población española está deseando ver el desnudo (parcial) de Cristina Pedroche. De hecho, en los últimos años la presentadora no nos ha defraudado, mostrándonos unos looks absolutamente delirantes que mostraban un cuerpo perfectamente esculpido gracias al yoga, entre otros deportes. La admiramos y envidiamos a partes iguales, esa es la pura verdad.

La pasada Nochevieja Pedroche comenzaba las precampanadas envuelta en un sobrio vestido rojo abotonado, ceñido en la cintura y con una larga cola, lo cual, sin duda, decepcionó a más de uno. Por supuesto, todavía había quien pensaba que tal look tenía que esconder algo, debía estar ocultando esa escultural figura. Poco se hizo esperar: la presentadora se deshacía de su vestido en un espectacular movimiento que nos recordaba a '9 semanas y media' para mostrarnos su look final: un mono de Pronovias que, haciendo las veces de una segunda piel, mostraba un desnudo parcial súper sexy. El encaje, perfectamente establecido en las partes nobles de la presentadora, dio mucho que hablar. Tanto es así, que las #PedrocheCampanadas se hicieron virales en Instagram, Facebook y Twitter. Estamos seguras de que este año el suceso va a repetirse y que Cristina empezará el año nuevo con buen pie (esperemos) y poca ropa.

Vestido de línea princesa abotonado de seda roja y tul. pinit

Cristina Pedroche volvió a apostar por Pronovias, su firma preferida para las Campanadas de Antena Tres

Un año más, fue Pronovias la firma encargada del look más sexy del año. Cristina Pedroche dio la bienvenida al Año Nuevo 2019 con los diseños de Hervé Moreau, director artístico de Pronovias. Los dos looks eran piezas inspiradas en vestidos emblemáticos de la marca.

El mono de Pronovias que lució Cristina Pedroche en la Nochevieja de 2018 causó furor, como no podía ser de otra forma. La combinación de las transparencias con el encaje y chantilly blanco se inspiraba en el icónico vestido Caraola, que pudimos ver en el 50 Aniversario de Pronovias. Hervé Moreau hizo un rediseño para la ocasión que convertía el vestido en un espléndido y sensual mono.

Cristina Pedroche con su look de Nochevieja 2018: mono transparente y con bordados de Pronovias.

Para su confección hicieron falta dos metros de tul y otros dos de encaje bordado a mano con hilo de seda que, combinados estratégicamente, se posicionaban haciendo un sensacional dibujo, como si de un tatuaje se tratara, sobre pechos y zona de la vagina. En el resto del cuerpo, 200 brillantes de cristal salpicados aquí y allá, para hacer un total look muy seductor y, sobre todo, muy brillante. El mono se abría en la espalda con presillas y botones forrados en tela. Más de 244 horas de trabajo hicieron falta para la elaboración de una prenda tan especial.

¿Llevará este año de nuevo un mono Cristina Pedroche? Ahora que los monos están tan de moda para llevar en las fiestas, no se sabe, si bien la presentadora ha comentado que probablemente lleve un vestido de fiesta. ¿Apostará encontes por un vestido rojo para despedir el 2018?

Todos los detalles sobre su vestido rojo de princesa para despedir 2018

Durante la primera parte de las Campanadas, Cristina Pedroche lució un espectacular vestido rojo de corte princesa con botonadura en el frente y falda de vuelo. Realizado con 10 metros de mikado de seda rojo y 15 metros de tul, el vestido se convertía en uno de los looks más sobrios de la presentadora vistos hasta el momento. Se trataba de una reinterpretación del modelo Barcaza, que Moreau había diseñado para la colección Atelier Pronovias 2015. Concebido en realidad como un sobrevestido, convirtió a la diva en una auténtica princesa.

Además de los profesionales de la firma, Cristina Pedroche contó con la ayuda de su estilista y gran amigo, Josie (José Fernández-Pacheco) que de seguro le acompañará también en la próxima Nochevieja.

El secreto mejor guardado

Ni siquiera el chef Dabiz Muñoz, su marido, sabía cómo era el modelito que iba a lucir su esposa. O al menos eso es lo que aseguró horas antes de las campanadas, con su ya tradicional "posado" con el vestido de las anteriores Campanadas. El posado iba acompañado con este mensaje: "A ver con qué me sorprende, pero en cualquier caso no creo que pueda superar esto. ¡Debería dar las uvas yo!", comenta el chef en su Instagram luciendo el vestido de las estrellitas con el que Cristina Pedroche causó sensación el año pasado. Y el que, por cierto, parecía sentarle como un guante:

Tanto Cristina Pedroche como Josie, su estilista y amigo (que ha trabajado a destajo en la elaboración del vestido y el look de las Campanadas), no dudaron en las últimas semanas en sembrar la duda sobre el diseño del vestido de las Campanadas y que ha mantenido en vilo a media España. "Cris, tienes que decir la traca", decía Josie en su cuenta de Instagram, a través de un divertido Instagram Stories junto a Cristina Pedroche. "Hay que ver las Campanadas hasta el final. No valen solo las doce uvas. Incluso después de la publi, ¡puede caer otro vestido!", anunció Cristina Pedroche, en exclusiva para 'TeleJosie'.

Otra tradición, que ya es un clásico en Twitter, Facebook y en Instagram es criticar en las redes sociales el vestido que Cristina Pedroche lleve en las Campanadas. "¡Seguro que este año irá desnuda!" (fue el comentario más escuchado en los últimos días". Por eso Cristina Pedroche no dudó en entrar en el juego a través de una parodia de humor en 'Zapeando' junto a Josie en la que simulaban hacer una prueba de vestuario. De hada a futbolista, pasando por pastor con zapatillas de oveja, para finalmente dar con la clave: ir en bolas. "Lleve lo que lleve van a decir que voy en bolas. Pues este año les doy la razón", decía Cristina Pedroche en el sketch, luciendo finalmente un vestido hecho con bolas de árbol de Navidad. "Lo dejamos para el año que viene porque no creo que el público esté preparado", aseguró Josie en la parodia, zanjando así la cuestión de las bolas.

El vestido más codiciado

Cristina Pedroche ha sido de nuevo la gran protagonista del Fin de Año durante la transmisión para Antena 3 de las doce campanadas junto a Alberto Chicote.

Nunca pasa nunca desapercibida. Ya sea con sus looks o sus palabras, a la de Vallecas le gusta dar la campanada cada vez que se pone delante de la cámara (da igual que sea la de su móvil en Instagram, Twitter o Facebook, en la televisión, o delante de los fotógrafos). Y claro, la noche del 31 de diciembre ha sido el mejor momento para hacerlo...

Como en años anteriores el vestido dejó poco a la imaginación. No en vano la presentadora preparó su cuerpo a conciencia durante meses para 'su gran noche', y no dudó en compartir en su cuenta de Instagram un vídeo con alguna de las rutinas 'fitness' que llevó a cabo, con el mensaje: "Se acercan las #PedrocheCampanadas y tengo que estar equilibrada".

Por si fuera poco, hace unos días nos daba más pistas (o no) sobre su look de las campanadas al asegurar que "me ahogo con los preparativos de Nochevieja. El vestido ya casi está. Hay gente que dice que va a ser transparente, otra gente dice que ya he superado las transparencias… ¡y yo digo que hasta el 31 vais a tener que esperar!", así que estas son las tres piezas con las que hemos armado nuestra propia teoría sobre el vestido que llevará Cristina Pedroche la noche de Fin de Año.

Además, en su aparición en 'El Hormiguero' el 20 de diciembre aseguró que no llevará esmoquin (como sí lució en el programa de Pablo Motos y, además, le habían pedido algunos seguidores en redes sociales), y se le 'escapó' que su vestido en las campanadas llevará un corsé: "como también es tradición, veremos a su marido Dabiz Muñoz lucir el vestido de las Campandas, aunque la presentadora avisó que este año sería más difícil porque lleva un corsé muy estrecho", nos cuentan nuestras compañeras de Corazón TVE.

Así fue su vestido en anteriores Campanadas

El tema del vestido de Pedroche en las campanadas siempre da mucho (y no siempre bien) de qué hablar. Ya se ha convertido en un clásico que la presentadora despide súper sexy el año, las redes se incendian, le llueven críticas y su vestido se convierte en viral. Las transparencias, la provocación y los detalles joya han sido una constante en los looks de Nochevieja de Cristina Pedroche, que apostó en 2014 por Charo Ruiz y por Pronovias en 2015 y también en 2016.

Y estas fueron nuestras apuestas sobre cómo podría ser...

La presentadora contó a mediados de noviembre que "volveré a liarla [con el vestido de las campanadas]. Tengo pensado el estilismo desde el pasado 3 de enero" y, además, nos dejó muy claro que "yo soy sexi. Serlo es cuestión de actitud. Solo sé que ese día me machacaré para lucir abdominales…por si acaso se ven". Así que tomando sus pistas al pie de la letra, y conociendo su estilo como lo conocemos, nos hemos atrevido a elegir estos 19 vestidos que podría llevar Cristina Pedroche la noche de las campanadas.

El vestido de Crsitina Pedroche en las campanadas de 2016. pinit

