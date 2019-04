11 abr 2019

Compartir en google plus

Los productos de belleza low cost suelen ir asociados a la "mala calidad" o a la falta de cobertura de las necesidades de cada persona, y más si estamos hablando de labiales mate, que nos pueden jugar muy malas pasadas en nuestro maquillaje si no damos con el adecuado. Y aunque una parte importante tenga que ver con el cuidado de nuestros labios (exfoliación+hidratación), si un cosmético ayuda, tiene ganado el cielo.

Rocío Osorno ha mostrado en Instagram Stories un pintalabios líquido que promete una boca mate irresistible y sexy, como la de la influencer. "Me habéis preguntado un montón por el labial que he llevado estos días. Es un mate muy bonito y natural de la marca Essence en el tono 05 dangerously yours", confesaba Rocío a todos su seguidores.

Rociío Osorno muestra el labial que lleva en la misma fotografía. pinit instagram stories

Un tono perfecto para utilizar en el día a día tanto para ir al trabajo como para ir de shopping o a tomar algo. No es permanente pero promete una larga duración. Al ser un color rosa nude -tendencia entre las influencers- se borrará gradulamente sin dejar marcas con las que debas lidiar de inmediato en el baño de cualquier bar. Es de alta cobertura y gracias a su textura líquida resultará muy fácil aplicarlo.

Y para terminar, lo más importante: este labial mate es un auténtico chollo, puede que se convierta en el producto más barato de tu neceser de maquillaje si te haces con él. Puedes conseguir el Colour Boost Mad About Matte en Douglas por 3,59 euros. ¡Mejor imposible!

Labial líquido Colour Boost Mad About Matte de Essence. (3,59 euros). pinit d.r.

No te pierdas...

- Rocío Osorno ha encontrado el labial perfecto para dar un extra de volumen

- Hay un labial mate ultrasexy al que Paula Echevarría y Eva González no pueden resistirse

- Estos pintalabios te harán parecer más morena esta primavera