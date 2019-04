12 abr 2019

Cada vez son más las famosas e influencers que se suman al movimiento #nomakeup, mostrándose al natural y sin nada de maquillaje en Instagram. De hecho algunas como Cristina Pedroche o Sara Carbonero ya se han apuntado en más de una ocasión y la última en hacerlo ha sido la modelo Ariadne Artiles, con un selfie en el que aparece con la cara completamente lavada.

Y lo cierto es que si ya teníamos claro que Ariadne Artiles tenía un rostro perfecto y radiante, ahora este selfie nos ha dado la evidencia de ello. ¿El secreto para lucir, como Ariadne, una piel bonita sin maquillaje? Su tratamiento casi milagroso de serum azul, del que ya te hablamos hace unos días.

"Llegó mi momento. No more make up for today. Después de quitarme el maquillaje utilizo este serum exfoliante enzymático facial de Freshly Cosmetics, Blue Radiance Enzymatic Serum, es el último paso en mi rutina facial de noche para que sus principios naturales actúen mientras descanso" ha revelado la modelo en dicha publicación.

Un chute de hidratación y de reparación de la piel que estamos seguras que es el responsable de que su rostro esté siempre luminoso, perfecto y sin arrugas. Además esto unido a una buena alimentación e hidratación, como la que sabemos que mantiene la modelo, es la clave para que nuestra piel luzca así de hidratada y radiante.

A nosotras su rostro sin maquillaje nos ha encantado y parece que al resto de sus seguidores también: "¡Estás estupenda, que cutis y pelo más bonitos!", "Eres más guapa al natural", "Radiante", "Guapísima siempre", estos han sido muchos de los comentarios que hemos podido leer en su fotografía de Instagram.

Está claro que una vez más, la belleza real ha ganado al maquillaje. ¡Bravo!

