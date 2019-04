12 abr 2019

Compartir en google plus

Una vez más el perfil de Instagram de Cristina Pedroche ha vuelto a convertirse en noticia y esta vez no se trata de ninguno de sus lookazos, ni de sus selfies sin maquillaje y sin peinar, sino que ha decidido llevar la tendencia beauty de cejas bushy brows al extremo con un selfie en el que sus cejas aparecen totalmente despeinadas.

Pero el toque estrella lo ha dado la presentadora con su mensaje en dicha publicación: "En primavera florece todo", ha escrito dándole un toque de humor a su fotografía. Una nueva imagen que parte de sus seguidores han vuelto a convertir en polémica ya que esta nueva tendencia, no ha gustado a todos.

"Eres súper guapa y el look muy bonito, pero las cejas...", "Esas cejas solo le quedan bien a Dua Lipa", "Te podías peinar las cejas", "Que cejas más feas.... ¿Te gustan así?"... Estos han sido muchos de los comentarios que hemos podido leer en la publicación, pero lo cierto es que no todo han sido críticas y comentarios negativos. De hecho hay quien asegura que "no nos depilaremos más", otras que la comparan con Frida Kahlo e incluso hay quien afirma que "eres tan guapa que ese desastre de cejas te queda bien".

Sea como sea, lo que nos queda claro después de ver este nuevo selfie de Cristina Pedroche, es que es indiscutible que las cejas pueden cambiar por completo nuestro rostro y en este caso, este tipo de cejas despeinadas ha conseguido dar aún más amplitud y protagonismo a su mirada. Además esta temporada triunfan las cejas anchas y salvajes como las que ha lucido la presentadora.

Para conseguirlo Cristina Pedroche ha optado por peinar sus cejas hacia arriba y dándoles a la vez un poquito de forma. Esto unido a sus maxi pendientes 3D de la firma Chuic Shop nos da como resultado un look 100% primaveral.

¿Y tú? ¿Eres de las que aman o de las que odian esta tendencia de cejas?

No te pierdas...

- El peinado de Cristina Pedroche: la solución perfecta a tus looks de invitada

- El maquillaje de ojos rosa de Dulceida que querrás copiar esta primavera

- Rocío Osorno ha dado con un labial mate low cost para el día a día (y es muy barato)