29 abr 2019

La fiebre mundial por 'Juego de tronos' no tiene fronteras, y esta vez no tiene nada que ver con cómo conseguir el rubio nórdico de Khaleesi. Los fans de la serie no se conforman con que la octava y última temporada -que comenzó el 15 de abril- esté dando mucho de qué hablar (calma, no haremos spoilers). En el mundo beauty también cundió el pánico con el makeup de una influencer que se hizo viral en Instagram y una colección de maquillaje inspirada en los personajes que habitan los Siete Reinos.

La firma Urban Decay lanzó una línea de cosméticos coincidiendo con el estreno de la serie y ¿adivináis que ocurrió? Sí, se agotó en tan solo unas horas el mismo día. Por suerte, a partir de este 29 de abril, Sephora saca a la venta un cofre de lujo con las 13 piezas de maquillaje que podrían estar en tu neceser ya mismo.

Se trata de la Paleta de Luxe que contiene el Cofre en Edición Limitada y Edición de Lujo de 'Juego de tronos', es decir, que tendrás toda la colección al completo para que no te pierdas ningún detalle. Disponible en la página web de Sephora y en sus tiendas físicas. (250 euros).

Cofre Edición Limitada Urban Decay Game of Thrones. A la venta en Sephora (250 euros). pinit d.r.

En ella podrás encontrar 20 tonos de sombras de ojos agrupados en Casa Austera, Invernalia, Desembarco del Rey y Bahía de Dragones. La paleta iluminadora de la Madre de Dragones. Tinta para los labios y las mejillas. Cuatro lápices de ojos y cuatro barras de labios inspiradas en los Caminantes Blancos, en Sansa, en Cercei y en Daenerys. Y ojo al detalle más original: un pincel para la sombra de los ojos y una brocha plana, ambas inspiradas en las espadas de Jon Snow y Arya Stark.

