6 may 2019

En un mundo 100% estético en el que prima la apariencia, nos cuesta trabajo ver en las redes sociales a famosas haciendo alarde de sus rostros sin maquillaje: naturales, impolutos y con las mismas imperfecciones que compartimos todas y cada una de nosotras con el paso del tiempo. Pero cuando lo hacen... ¿Cuál es el mensaje que quieren transmitir? ¿Es realmente una reinvindicación ante la obsesión por alcanzar la perfección suprema? ¿O simplemente buscan unos cuantos likes mostrando otra faceta menos habitual?

Sea como fuere, y con el permiso de la Reina Letizia y sus canas, la última fotografía de Mery Turiel nos ha hecho reflexionar. La influencer ha sorprendido en Instagram con una imagen sin maquillaje por la que ha recibido todo tipo de halagos gracias al mensaje que ha querido lanzar.

"Sin maquillaje, con el pelo hecho un desastre, con una sudadera cualquiera y sal todavía en la piel... pararse en un sitio y hacer cuatro fotos sin prepararlas... en un mundo donde cada vez cuesta más distinguir la realidad, estas fotos son las que recordaré siempre. Por las risas de antes, por el sitio, por quién las hace. Vivir despeinada y sin pensar, solo disfrutar, es la mejor medicina", escribe Mery junto a la instantánea.

La naturalidad también es belleza, y es algo que ha querido remarcar en una profesión en la que después de preparar todas las fotos (sin que se note que estén preparadas) solo sirve una de cincuenta. Sin olvidar lucir radiante con el apoyo de un look beauty intacto. Así, algunas de sus seguidoras no han dudado en aplaudir la imagen que acumula ya más de 55.000 me gustas. "Fotos reales en un mundo de mentira" "¡Qué guapa tan natural, sin maquillaje!" "Qué gran verdad, que nunca se nos olvide lo importante", expresan sus fans.

