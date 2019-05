27 may 2019

Si tienes pelo corto o una melena midi y el pelo rizado, entonces sabrás lo difícil que es encontrar ese peinado tipo recogido que siente bien y en el que los rizos no consigan acabar con él, sobre todo si se trata de un recogido de invitada en el que necesitamos que el peinado se mantenga intacto durante horas. Pero si esto es lo que te preocupa ¡tranquila! porque esta vez Paz Vega ha encontrado la solución a nuestro problema.

La actriz es una fan de los peinados con volumen y siempre apuesta por lucir sus rizos naturales, así que una vez más ha aprovechado su tipo de cabello súper rizado y con ese toque retro que nos encanta para conseguir el perfecto recogido. Nos referimos a un moño top knot con flequillo desmechado y con mechones sueltos y ondulados a los laterales perfectos para dar un toque desenfadado a este tipo de recogido tan elegante.

Un peinado con el que la hemos vuelto a ver espectacular y derrochando estilazo, esta vez durante el Festival de Cine de Cannes:

Paz Vega apostó por un sencillo recogido con flequillo y mechones sueltos para asistir al Festival de Cine de Cannes. pinit Gtres.

Se trata de un peinado de lo más sencillo y que además nos ha parecido una opción perfecta, no solo para nuestros looks de invitada, sino que también podría convertirse en uno de esos peinados básicos con los que ensalzar cualquier look para la ofi, de diario o incluso de fiesta.

De hecho, este peinado se lo hemos visto a la actriz en numerosos looks por lo que tenemos claro que ya se ha convertido en uno de sus peinados comodín favoritos y sin duda en nuestra nueva inspiración.

Y lo mejor es que es un tipo de recogido que te podrás hacer sin importar el largo y la textura de tu cabello, de hecho si tu cabello no es rizado solo necesitarás hacerte con un buen spray texturizador para dar forma a tu melena, después recoger tu cabello en un moño alto (no hace falta que quede perfecto) y por último sacar algún mechón de los laterales y ¡listo!

Una vez más, Paz Vega nos ha vuelto a inspirar con su cabello, algo que también nos ha sucedido con todas la versiones de cortes de pelo para cabello rizado con los que la actriz nos ha sorprendido hasta el momento y que son perfectos para quitarte años de encima tengas la edad que tengas.

Paz Vega prefiere apostar por los cortes y peinados con volumen que favorezcan su cabello rizado. pinit Gtres.

¿Se ha convertido este recogido en tu nueva obsesión para looks de invitada?

