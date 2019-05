31 may 2019

La tendencia efecto 'no make up' sigue triunfando y más cuando se acerca el calor y el verano. Es ahora cuando comienza esa búsqueda de la base de maquillaje perfecta que cubra nuestras imperfecciones, pero que sea lo suficientemente ligera como para no notar que la llevamos puesta y que aguante todo el día intacta pero sin brillos... De primeras encontrarla puede parecer una misión imposible pero tenemos que decirte que ¡Teresa Andrés Gonzalvo ya ha dado con ella!

Así es, la influencer ha revelado en su Instagram cuál es esa base de maquillaje ligera y duradera que no puede faltar en su neceser y su preferida desde hace 5 años para conseguir ese efecto de piel perfecta y natural: "Para todos los que preguntáis por una de mis bases favoritas: ES esta. Hace 5 años la descubrí porque hice mi primera colaboración con el equipo y, desde entonces, es uno de mis imprescindibles y los que la habéis probado me entenderéis. Os invito a que la probéis porque vais a depender de Double Wear toda la vida".

Se trata de la base de maquillaje Double Wear de la firma de Estée Lauder. Una base de larga duración que garantiza un maquillaje perfecto durante 24 horas y que además en la web de la firma hemos descubierto que también regula la grasa, no se desplaza ni se derrite con el calor, es perfecta para todos los tipos de piel, tiene acabado semimate y además protege nuestra piel del sol con su filtro solar con SPF10 ¡No podemos pedir más!

Lo tiene todo y además es súper fácil de aplicar: solo tendrás que agitarlo antes de usarlo, aplicar una poca cantidad en el dorso de la mano y con la ayuda de los dedos podrás extenderlo por todo el rostro. Para conseguir un acabado mucho más fresco te recomendamos que apliques una crema hidratante antes de aplicar la base.

Nosotras planeamos incorporarla a nuestro neceser para este verano, además ¡está disponible en 56 tonos diferentes!

Base de Larga Duración Double Wear con FPS 10, 43 euros. pinit Estée Lauder.

¿Ya planeas incorporarla a tu neceser esta temporada?

