A veces nos obsesionamos demasiado con utilizar una base de maquillaje a diario a pesar de no sentirnos cómodas con ella. Como por ejemplo no haber dado con la adecuada a tu tipo de piel, no saber aplicarla o tener la sensación de que el rostro no respira. Quieres una cara libre de imperfecciones y por eso recurres a la técnica más popular, pero debes saber que hay otros productos con los que puedes conseguir los mismos resultados incluso con un acabado más natural.

La influencer Teresa Bass ha dado las claves para que digas adiós al maquillaje líquido y sigas luciendo una tez lisa, suave y radiante. ¿Habías oído hablar de losprimers o prebases? Pues ese es el primer paso para un make up perfecto. Se aplica después de la crema hidratante y los resultados son instantáneos, casi como un filtro de Instagram: unifica, alisa, ilumina, minimiza los poros, disimula granitos, rojeces y arrugas. En definitiva, el aliado perfecto para llevar menos maquillaje.

"El primer se aplica después de la crema hidratante y antes de la base de maquillaje. Yo hoy no usaré base ya que el primer me alisa la piel y la deja bien para el día a día", explica Teresa. Ella utiliza el Face Studio Prime de Maybelline. (6,99 euros). En Primor.

En el siguiente paso la influencer utiliza un corrector ya no solo para corregir y atenuar las ojeras en el contorno de ojos, sino también a modo de contouring bajo los pómulos. El clásico Borrador de Maybelline (9,95 euros) es irresistible para la mayoría de las instagramers y famosas como Andrea Duro. Un producto que protege, hidrata, corrige imperfecciones, manchas y arrugas gracia al poder anti edad que promete.

"Y para sellar y dar color, los polvos bronceadores de City Bronzer en tono medium warm 250", explica Teresa en el último paso.. Estos polvos compactos también de Maybelline (7,99 euros) le darán ese efecto buena cara a tu rostro, como si hubieras estado tomando el sol. Eso sí, no te pases con el bronzer y elige el tono adecuado a tu piel o todo el trabajo para conseguir un maquillaje natural se habrá estropeado.

