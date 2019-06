3 jun 2019

Ya contamos las semanas que quedan para dar la bienvenida al verano y para comenzar esa temporada de playa y piscina que tanto llevamos esperando. Pero si hay algo que también vuelve cada verano es esa batalla diaria con los efectos del sol, el cloro y la sal del mar en nuestro cabello. Podemos decir que un año más volveremos a tener que luchar contra la sequedad de nuestro pelo. Sí, lo sabemos... para eso existen todo tipo de mascarillas caseras casi milagrosas pero ¿qué pasa con esas ondas surferas e indomables que conquistan nuestro cabello después de una de esas sesiones de playa o piscina?

Si ya eres rizosa estarás acostumbrada a domar tu cabello incluso en la época estival, pero para muchas de nosotras este tipo de ondas surferas aparecen cada año por estas fechas y es entonces cuando comienza nuestra verdadera batalla. Así que por eso, hemos pensado en hacértelo más fácil y hemos seleccionado unas cuantas ideas de peinados para cabellos rizados y con ondas con los que podrás presumir de estilazo este verano y sin morir en el intento.

¡Empezamos!

1. Coleta alta despeinada:

Comienza texturizando tu cabello con algún tipo de spray texturizador para darle volumen y después recoge tu melena en una coleta alta como esta que lució hace unas semanas Alba Díaz.

No hace falta que quede perfecto, de hecho quedará aún mejor si sacas algún que otro mechón de la parte delantera.

2. Melena con flequillo rizado:

Blanca Suárez se atreve con todo y hace unos meses consiguió inspirarnos con esta melena midi camaleónica y con flequillo rizado.

Un look súper natural y con ese toque retro que nos encanta. Para conseguirlo puedes recurrir a algún tipo de espuma para definir más tus rizos y con ayuda de tus manos ir dándoles forma y volumen (no te olvides del flequillo). ¿Te atreverías a lucirlo como Blanca Suárez?

3. Melena con pasadores:

Las horquillas y los pasadores son una de esas tendencias que tampoco podrás olvidar este verano. Las influencers ya se han declarado fans de este tipo de complementos para el cabello. Una de ellas Paula Argüelles.

La influencer opta por lucir su melena suelta, con rizos deshechos y sujetando la parte superior con algún tipo de pasador como este de conchas ¡súper favorecedor!

4. Con raya a un lado y ondas abiertas:

Para un look más casual y como recién salida de la playa, te aconsejamos que te decantes por aprovechar ese volumen de tus ondas surferas cambiando tu raya de lado. Esto aportará aún más volumen a tu melena y lo mejor es que no importa que las ondas no queden perfectas.

María Pombo recurre a este tipo de peinados cada verano y ¡nos encanta el resultado!

5. Melena suelta con moño top knot:

Otro peinado infalible y que, al igual que el verano pasado, volveremos a ver también este verano es el peinado con melena y moño alto.

Este tipo de peinados serán uno de nuestros salvavidas esta temporada sobre todo si quieres apartar del rostro esas capas superiores de la melena más cortitas que siempre nos acaban molestando.

Sara Escudero de Collage Vintage lo combina con lookazos de vestido tan espectaculares como este:

6. Melena suelta con diadema:

Otra opción súper sencilla y favorecedora es colocar algún tipo de diadema, bandana o pañuelo y dejar el resto de la melena suelta. Para un efecto de diez puedes ayudarte de algún spray de sal y con ayuda de las manos marcar bien el rizo.

Alexandra Pereira ha optado por ayudarse de un pañuelo para conseguir este lookazo vintage:

7. Moño alto y mechones sueltos:

Otro clásico que nunca falla sobre todo cuando domar nuestro cabello con ondas se convierte en una misión imposible es el moño alto de toda la vida.

Pero para darle un toque mucho más casual, te aconsejamos que te ayudes de las manos y cuanto menos perfecto quede mejor. Un efecto despeinado con algún que otro mechón fuera de sus sitio puede convertirse en la opción más favorecedora. También puedes añadirle algún pañuelo alrededor del moño para darle aún más estilazo a este peinado.

María Pedraza prefiere decantarse por un estilo mucho más casual:

¿Ya has elegido tus opciones favoritas para este verano?

