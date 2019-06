5 jun 2019

Compartir en google plus

Aunque todavía no nos hemos despedido de la primavera, ya podemos decir que las vacaciones de verano están cada vez más cerca y todas sabemos que uno de los momentos más estresantes es cuando comienza el proceso de preparar nuestra maleta y lo más importante, el neceser.

Y sí, esta parte es una de las más importantes y en la que no podemos olvidarnos de incorporar esos nuevos aliados beauty para el verano ¿La razón? No podemos descuidar nuestra rutina de belleza diaria nunca y en verano aún menos porque es cuando nos exponemos a que el sol destroce nuestro pelo y reseque nuestra piel. Y de lo que tampoco podemos olvidarnos es de nuestros productos de maquillaje más veraniegos en los que no pueden faltar los polvos de sol capaces de ponernos buena cara al instante, las fragancias fresquitas, las sombras de ojos coloridas...

Esta vez la encargada de desvelarnos algunos de estos nuevos básicos de neceser ha sido la influencer Paula Ordovás y nosotras ya planeamos incluirlos en nuestro neceser este verano.

Así que hemos tomado nota de todos para que también puedan convertirse en tus nuevos imprescindibles esta temporada ¡No los pierdas de vista!

1. Polvos Compactos Bronceadores: Paula Ordovás ya tiene en su poder la nueva línea de maquillaje de Bronze Goddess y concretamente sus nuevos polvos de sol para un bronceado chic ideales para un acabado sedoso, sofisticado, natural y sin brillos. Podrás elegir entre tres tonos diferentes.

Paula Ordovás ya se ha hecho con los nuevos polvos bronceadores de Bronze Goddess de Estée Lauder. pinit Instagram.

2. Paleta de sombras de ojos Desert Heat: Esta paleta de Estée Lauder incluye nueve tonos en colores cálidos y llamativos con acabados mate y también con brillo. Un nuevo fichaje beauty que puede convertirse en tu mejor aliado para esos maquillajes de verano bronceados en los que los tonos tierra siempre son protagonistas. Esta paleta en concreto podemos asegurarte que ya está arrasando y de hecho ya figura como agotada en la web de la marca.

Las sombras de ojos llamativas de Desert Heat Eyeshadow Palette también son un imprescindible en su neceser. pinit Instagram.

3. Fragancia Bronze Goddess: Otro de los nuevos descubrimientos de Paula Ordovás ha sido esta fragancia también disponible en la nueva línea de Bronze Goddess.

La fragancia de la línea de Estée Lauder (Bronze Goddess) es otro de estos nuevos fichajes que Paula Ordovás ha enseñado en Instagram. pinit Instagram.

4. Crema de manos Rose of no Man's Land: Otro de los esenciales que ha señalado la influencer en sus recientes stories de Instagram es esta crema de manos de la firma Byredo.

Su composición incluye pimienta rosa, pétalos de rosa, flor de frambuesa, rosa turca, ambar blanco y papiro.

También sabemos que su crema de manos favorita es la Rose Of No Man's Land de Byredo. pinit Instagram.

¿Se han convertido ya en tus nuevos imprescindibles?

No te pierdas...

- Los tres imprescindibles de Paula Ordovás para un maquillaje de fiesta perfecto

- ¿Cabello seco y con tendencia a romperse? Este producto reparador que usa Paula Ordovás es todo lo que necesitas

- Los tres básicos que no pueden faltar en el neceser de Yasmina Paiman son...