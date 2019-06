13 jun 2019

No hay nada como dar con una buena barra mate de larga duraciónque no reseque los labios, pero sin duda lo mejor que puede ocurrir es dar con ese color que te parezca tan irresisible que no puedas separarte de él ni a diario. Como Jennifer Aniston, que hace unos meses confesó a la revista InStyle que utiliza el mismo tono de perfilador desde hace 15 años.

Por eso, si todavía no has dado con el que mejor le siente a tu rostro, el truco de Madame de Rosa puede inspirarte a encontrarlo. La influencer ha confesado a todos sus seguidores a través de Instagram Stories que utiliza dos labiales diferentes para crear el rojo perfecto los días que prefiere darle más protagonismo a su boca que a sus ojos.

"Primero utilizo uno con el que bordeo los labios y después lo relleno con otro totalmente distinto", comenta Ángela Rozas. Y lo cierto es que la mezcla de estos dos colores le sienta de maravilla. El resultado: un tono vibrante y llamativo de lo más sexy.

Así queda la mezcla de los dos labiales que utiliza Madame de Rosa para sacar partido al rojo. pinit d.r.

La instagramer utiliza dos pintalabios líquidos muy fáciles de aplicar. Primero usa el Everlasting Liquid Lipstick de Kat Von D en el tono Malice de venta en Sephora por 19,95 euros. Después el Boss Matte Liquid Lipstick de Kylie Cosmetics de larga duración que puedes conseguir en la página web oficial. ¿Lista para presumir de labios?

1. Everlasting Liquid Lipstick de Kat Von D. En Sephora. (19,99 euros). 2. Boss Matte Liquid Lipstick de Kylie Cosmetics (c.p.v.). pinit d.r.

