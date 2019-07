5 jul 2019

Madrid y el mundo entero está de celebración con el Orgullo 2019 . Y a esta fiesta del amor libre y de la reinvidicación de los derechos del colectivo LGTBIQ+ también se ha querido unir (como ha hecho Sara Carbonero con un vestido) Cristina Pedroche. La colaboradora acudió a Zapeando, programa de televisión del que forma parte, con un maquillaje multicolor que ha causado furor y que nos ha parecido ideal para celebrar el Orgullo.

Pedroche se caracteriza por decir siempre lo que piensa y no duda en atreverse con las tendencias más originales. Por ello, compartió el beauty look que llevó en el programa en su cuenta de Instagram y los comentarios positivos no tardaron en llegar. La colaboradora dejó claro cuál era el motivo de este colorido en los ojos escribiendo en la publicación: "Sé quien quieras ser, ama a quién quieras amar... Sé libre y deja libertad...".

Cristina Pedroche salió en Zapeando con un maquillaje arcoíris. pinit @cristipedroche

Fue Carolina Moreno, la maquilladora artífice de casi todos sus looks, quien hizo esta obra de arte: la bandera de arcoíris identificativa de este colectivo en forma de sombra de ojos. Un degradado de colores que iba de un ojo a otro y que la make up artist completó con una buena máscara de pestañas.

La maquilladora Carolina Moreno utilizó el iluminador de Inglot de la colección de Cristina Pedroche. pinit @caroli_makeup

Los ojos de Pedroche destacaban con un maquillaje complejo, característica que la propia Carolina Moreno demostró en su cuenta de Instagram al publicar la cantidad de brochas que había utilizado para realizarlo. Además, con esta imagen hemos descubierto que ha sido el iluminador de la colección que Cristina Pedroche sacó para Inglot el que ha utilizado en este look.

