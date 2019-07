25 jul 2019

Los termómetros no paran de subir y es ahora, más que nunca, cuando nos decantamos por los looks más veraniegos y cuando optamos por las bases de maquillaje más ligeras. Pero la realidad es que con mucho calor, nos derretimos de verdad y sobre todo si llevamos maquillaje y sin importar la base que elijas. Así que una de las opciones es que renuncies a ella lo que queda de verano y que presumas de rostro natural, pero si tu piel está apagada y tus poros muy abiertos y quieres aportarle esa vitalidad extra que necesita ¡tranquila! porque tenemos la solución.

En este caso, las prebases pueden llegar a convertirse en tus mejores aliadas durante los meses de calor, sobre todo si te decantas por dos muy especiales que la influencer Mery Turiel ha compartido a través de Instagram: "Me compré en París hace unos dos años por primera vez la prebase de Mac y flipé ¡Es una maravilla! Se la he visto a muchos maquilladores con los que he trabajado después porque no veáis lo bien que fija el maquillaje. Yo lo noté un montón la primera vez que la usé", ha revelado la influencer en una de sus recientes publicaciones.

Mery Turiel ha revelado en Instagram uno de sus imprescindibles para que el maquillaje d¡aguante perfecto durante todo el día. pinit iNSTAGRAM.

Dos prebases con las que también podrás fijar tu maquillaje sin preocuparte por él durante horas, como ha revelado Mery Turiel. Pero nosotras te aseguramos que también podrás usarlas este verano sin base de maquillaje, simplemente para conseguir un efecto buena cara inmediato.

¿Que por qué estamos tan seguras? Pues porque una de ellas incluye partículas perladas para que consigas que tu rostro deslumbre, mientras lo hidrata y refresca. Por sí sola conseguirás una piel con un efecto glow radiante y si la combinas con tu maquillaje además conseguirás mantenerlo ¡intacto hasta 12 horas!

Por otra parte, la prebase con esencia de pepino tiene además un efecto refrescante para ayudar a que la piel se recupere y se calme, aportándole vitaminas y minerales para garantizar una hidratación instantánea. Conseguirás un acabado fresco y perfecto, tanto si decides aplicarla sola como si decides unirla a tu maquillaje.

1. Prebase Prime Fix Shimmer (19 euros) / 2. Prebase Prime Fix de pepino (19 euros). pinit MAC.

Sea cuál sea la prebase que elijas, conseguirás presumir de un rostro perfecto en segundos y además cada una de ellas solo te costará ¡19 euros!

Nosotras ya pensamos incorporarlas a nuestro neceser este verano ¿Y tú?

No te pierdas...

- Maquillaje en 5 minutos: copia los pasos de la influencer Mery Turiel para tu día a día

- Mery Turiel y su truco para tener una piel bronceada perfecta todo el verano

- Mery Turiel utiliza el aceite corporal que hace sexy todo lo que toca