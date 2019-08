12 ago 2019

Las mujeres sabemos muy bien cuál es el imprescindible de maquillaje que no puede faltar en cualquiera de nuestros looks beauty: lamáscara de pestañas. El aliado perfecto con el que conseguir unos ojos de impacto. Y la mejor prueba de ello la tienen las influencers, que ante una vida llena de cámaras y selfies, lucir una mirada despierta (y perfecta) tiene mucho que ver con este cosmético.

Mientras algunas se decantan por las pestañas postizas (no aptas para todos los bolsillos), otras eligen estratégicamente, un rímel que cumpla con todo lo que debe tener un buen rímel: que alargue, que de volumen, que no apelmace y que no sea agresivo. Y esos son justo todos los requisitos que cumple la nueva máscara de la influencer Raquel Reitx, la misma que utilizan Aitana Ocaña o Paula Gonu para conseguir unas pestañas XXL y que queden de forma muy natural.

Raquel siempre presume de pestañazas, por eso hemos decidido copiarle su producto estrella para conseguirlo. "Si pudiera quedarme con un solo paso del maquillaje sería la máscara de pestañas y en verano sobre todo. Últimamente estoy utilizando mucho la Wonder´Luxe, que con sus 4 aceites nutritivos (Argán, Maracuja, Camelia y Marula) ayuda a cuidar las pestañas", confesaba en Instagram.

Una fórmula que no solo hace que las pestañas se vean más suaves y sanas, sino que también aporta volumen al instante desde la raíz a las puntas, aporta un color negro intenso sin grumos y es de larga duración ¡lo tiene todo! Su cepillo detangling separa la pestañas y hace que su aplicación sea muy sencilla. ¡Dos capas serán suficientes! Podrás hacerte con ella en la página web de Amazon por 6,75 euros.

