20 ago 2019

Las sombras de ojos de colores están viviendo un renacer en la alfombra roja. El otoño pasado hicieron su aparición las de la gama de los verdes, en primavera varias famosas maquillaron sus ojos con las de color rosa y, con la subida de las temperaturas, las azul piscina han adornado los guiños de ojo más frescos. Ahora son las naranjas las que se han convertido en las favoritas de la alfombra roja iluminando no solo a las miradas que aún están disfrutando de los días de playa de finales del verano, sino amenazando también con aportar un extra de calidez al maquillaje de otoño.

Este verano Margot Robbie ha elegido dos veces las sombras naranjas para posar antes los flases. pinit Instagram: @patidubroff

La última actriz en optar por las sombras de esta tonalidad ha sido Amanda Seyfried, que en el estreno de la película The Art of Racing in the Rain combina barra de labios coral con ojos maquillados en un tono calabaza metalizado; un maquillaje obra de Monika Blunder. Margot Robbie ha elegido el naranja en dos ocasiones durante la promoción de Érase una ez en... Hollywood, la primara vez combinada con sombra dorada en el lagrimal y la segunda con un toque algo más dramático gracias al efecto smokey eyes; ambos looks firmados por la maquilladora Pati Dubroff. Y Vanessa Hudgens fue de las primeras en atreverse con este color: a finales del año pasado su maquillador, Allan Avendaño, combinó los ojos de la intérprete con el tono de vestido.

Vanessa Hudgens luce un total look naranja, tanto de ropa como de maquillaje. pinit Instagram: @allanface

Si te apetece lucir este color de sombra sobre tus ojos, ¡adelante!. Lo mejor que tiene es que favorece a todos los tonos de iris, ya que es capaz de aportar luminosidad a los más oscuros y potenciar los más claros. Por la mañana puedes lucirla de un tono más sutil y bien difuminada, pero al caer el sol es momento de arriesgar y de llevarla a modo de total block o como protagonista absoluta de unos ojos ahumados. ¿Te atreves?

