22 ago 2019

Compartir en google plus

Hace años no había famosa que no se preciase, que no tuviera una línea de ropa o de bolsos. Ahora estas prefieren lanzar una colección de maquillaje o su propia línea de belleza. Tras el lanzamiento de Hauss Laboratories, la marca de Lady Gaga, el pasado mes de junio, o la reciente noticia de que Selena Gómez también tendrá su propia firma beauty, Zoë Kravitz presenta a través de su cuenta de Instagram la colección de barras de labios que hacheado junto a YSL Beauté, firma de la que es embajadora de su maquillaje y fragancias desde 2017.

Reproducir Video: Descubre en nuestro vídeo cuáles son los errores de maquillaje que te ponen años encima

La línea se llama YSL Beauté x Zoë y está compuesta por seis barras de labios de tonos rojos y nude, pensadas para poderlas lucir todos los días y en cualquier ocasión. Su textura es cremosa, su pigmentación alta y su acabado puede ser mate, satinado o radiante, pero lo más sorprendente son sus nombres, que están inspirados en los familiares y amigos de la intérprete de Big Little Lies. Además, la actriz ha intervenido en todo el proceso de elaboración de estos productos, incluso el packaging. De hecho, para crear este último se inspiró en su bolso favorito de Saint Laurent: el Niki, y también en el frasco de black Opium, la fragancia de la que es imagen.

Esta es la iamgen con la que Zoë ha anunciado el lanzamiento de su colección de barras de labios en Instagram. pinit Instagram: @zoeisabellakravitz

Además, para asegurarse de que los diversos matices de rojo y nude fueran tonos verdaderamente universales, Zoë hizo que primero los provaran sus amigos y familiares, para después agradecerles este acto nombrando a las barras con algunos de sus nombres. Nude Arlen homenajea a su abuela; Nude Maris, es un marrón cálido que hace honor a su madrina, la actriz Marisa Tomei, y Honey's Nude proviene de Honey Brown, el apodo de su otra madrina, la actriz y cantante Cree Summer. También están presentes su madre, Lisa Bonet, con su apodo Lale (el nombre del labial es Lale’s Red); su hermanastroNakoa-Wolf (Wolf's Red); y su perro, Scout, que siempre lleva puesto un pañuelo rojo, le ha servido como referencia para crear Scout's Red.

No te pierdas...

- Cómo elegir el color de la barra de labios según tu tono de piel

- Cinco curiosidades sobre la barra de labios roja

- Fiel al nude: estas son las barras de labios favoritas de la reina Letizia