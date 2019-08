2 ago 2019

Estamos seguras de que a estas alturas ya te sabes de memoria todas las tendencias del verano y seguramente que ya te has hecho con la gran mayoría de ellas, tanto en tu armario como en tu neceser. Y es que cuando nos vamos de vacaciones no solo nos preocupa saber las prendas que llevaremos en la maleta o los mejores looks para viajar con estilo, sino que también tenemos que incluir en nuestro neceser los productos beauty imprescindibles para dar ese toque estrella a todos nuestros estilismos veraniegos.

Y además de tener a mano nuestros mejores protectores solares o nuestra crema hidratante favorita, tampoco podrán faltar esos productos de maquillaje con los que poder estar guapísimas en todo momento y que nos ayuden a lucir buena cara al instante. Y para ello nuestras grandes aliadas serán las barras de labios.

Y concretamente dos colores de labiales que ya le hemos fichado en Instagram a Rosalía: el coral y el nude ¡Serán tus grandes imprescindibles!

Y no lo decimos solo porque todo lo que luzca la cantante acabe arrasando o convirtiéndose en tendencia al momento, sino porque el nude sigue siendo este verano el tono de labial favorito de las influencers y además combina con todos los looks. Por otro lado el tono coral es ideal para alegrar todos nuestros looks de verano (tanto de día como de noche).

Y como embajadora de Yves Saint Laurent que es, Rosalía nos ha propuesto los labiales de la línea Rouge Pur Couture The Slim. Una barra de labios con un acabado mate impecable y con mucha cobertura, que además está disponibles en 25 colores diferentes.

Nosotras por el momento ya hemos fichado esos dos tonos con los que podrás copiar los que le hemos visto a la cantante: El tono 10 coral antinomique y el tono 12 Nu Incongru.

Labial Rouge pur Couture the Slim (Tono 10 coral antinomique/tono 12 Nu Incongru). pinit YSL.

¡No prescindas de ellos en tu neceser estas vacaciones! Serán todo lo que necesites para triunfar...

