16 sep 2019

Durante las casi cuatro décadas que lleva subida a los escenarios Madonna ha sabido reinventarse como nadie, cambiando el aspecto de su ropa y pelo en innumerables ocasiones. Sin embargo, en estos looks su maquillaje no ha sufrido tantas alteraciones, ya que la cantante opta la mayoría de las veces por dos clásicos que siempre funcionan: una barra de labios, un delineador de ojos en color negro y dos capas de máscara de pestañas. Pues ese look beauty que le caracteriza ahora también podrán lucirlo sus fans en su propia casa, gracias a la nueva línea de maquillaje que ha creado junto a la marca Too Faced.

El propio fundador de Too Faced, Jerrod Blandino, ha revelado en su propia cuenta de Instagram que él y Madonna se han asociado para crear dos kits de maquillaje basados en los próximos looks que usará en su gira, Madame X. Este dúo está compuesto por productos icónicos de la firma de maquillaje, como la máscara de pestañas Better Than Sex o el labial líquido Melted Matte, y por otros exclusivos elaborados por la intérprete de Like a Prayer.

El propio dueño de Too Faced, Jerrod Blandino, ha anunciado en su cuenta de Instagram la colaboración de Madonna con la marca de maquillaje. pinit Instagram: @jerrodblandino

I Rise es el primer kit, que muestra la versión de Madonna con un maquillaje bronceado y glamuroso. Está compuesto por una paleta que incluye sombras de ojos en tonos dorados y malvas y colorete, un labial entre rosa y coral y la máscara de pestañas Better Than Sex. Medellín es más nocturno y también ofrece una paleta para ojos y rostro, el labial líquido en color rojo, un delineador de ojos negro y la nueva máscara de pestañas Damn Girl!.

La colección solo estará disponible por un tiempo limitado en la pop up store de Nueva York (430 West 15th street) y también en los conciertos que dará la reina del pop durante su tour. El precio de cada kit es de 75 dólares.