30 sep 2019

María Pedraza lleva unos días agridulces. Por un lado, su interpretación en la nueva serie de Antena 3 "Toy Boy" no ha tenido las buenas críticas a las que está acostumbrada: demasiado aniñada para un papel de aguerrida abogada, han manifestado muchos espectadores. Por otro, su cambio de look de castaña a rubia casi platino ha triunfado muchísimo entre crítica y followers. Le ha dado un giro adulto a su imagen total, algo que le puede venir muy bien de cara a futuros papeles. Y, por descontado, de cara a la influencia de moda. De hecho, su aparición en el 'front row' de Balmain en la Semana de la Moda de París ha causado sensación gracias a un maquillaje rockero fantástico. De hecho, nos lo guardamos como inspiración top para los looks de fiesta que se avecinan.

El maquillaje nude con ojos muy ahumados que María Pedraza ha llevado en el front row de Balmain, en la Semana de la Moda de París. pinit INSTAGRAM

Lo que más nos convence de este look noctámbulo de María Pedraza es que se puede clonar muy fácilmente, sea como sea tu pelo. El estilista de Pedraza ha tenido que alisar los rizos de la actriz para conseguir ese efecto de onda despeinada y deshecha que, si tienes el pelo liso, tendrás que trabajar con una plancha y fijar con un producto tipo spray de sal. Para terminar, solo tienes que recoger un lado de la melena hacia atrás con horquillas invisibles. Te quedará genial tanto si llevas un bob cortísimo como una melena larga.





El maquillaje sí que requiere más tiempo y elaboración, sobre todo para conseguir la textura nude súper uniforme que vemos en la piel y los labios. Lo mejor es repetir la rutina de contouring que ya sabes que le va bien a tu tono de piel y prescindir de destacar los pómulos o los labios con un segundo tono. Mejor seguir en la línea del nude (si acaso, marcar ligeramente los pómulos con más ntensidad de pigmento) y pasar al iluminador. Queremos conseguir que toda la atención se dirija a los ojos, muy trabajados con un eyeliner muy marcado y sombra negra. Aunque no tengas los impresionantes ojos azules de María Pedraza, el efecto sexy está asegurado.