Lucía Rivera ha pasado a convertirse en los últimos años en una de las modelos españolas más prometedoras y también en toda una influencer. Prueba de ello es que cada look o truco beauty que comparte a través de Instagram, como los trucos de maquillaje para que sus labios parezcan más grandes, acaban por convertirse en el nuevo imprescindible de sus seguidoras. Pero si hay algo que además de sus lookazos destacamos de la modelo, es su rostro radiante y siempre perfecto. Un rostro que ella misma desvelaba hace unos meses que no siempre fue así, ya que tuvo que librar una intensa batalla contra el acné y los granitos, de los que no se libran ni las celebrities...

Así que no nos extraña que sus seguidores hayan aprovechado la última ronda de preguntas y respuestas, que la influencer ha publicado en sus stories, para preguntarle por las claves para conseguir un rostro sin imperfecciones y tan radiante como el que actualmente le vemos en todas las publicaciones a la modelo:

"¿Qué productos utilizas para tener la piel de tu cara así de bien?" le preguntaba una de sus seguidoras. Algo que la propia Lucía Rivera se ha encargado de desvelar con esos tres imprescindibles que nunca faltan en su rutina beauty:

"Mi piel tiene que ver mucho con mis hormonas, pero últimamente estoy muy contenta con Foreo para limpiar la cara a fondo que es más importante. Las mascarillas de Sephora también están muy bien. Y de cremas tengo que usar muy fluidas para que no me tapone el poro y me salgan granitos. Estoy contenta ahora mismo con una de Endocare", ha aclarado la modelo.

Algo a lo que también ha añadido, que está pensando en recurrir al tratamiento de Derma pen. Y por si ya te estás preguntando en qué consiste, tienes que saber que esta terapia con microagujas es una de las más eficaces, no solo lucha contra el envejecimiento de la piel, sino que también elimina las cicatrices y las manchas ¡Toda una revolución beauty!

Nosotras por el momento ya hemos apuntado sus tres imprescindibles y hemos seleccionado los que más convienen a nuestro tipo de piel, para incorporarlos desde ya a nuestra rutina de cuidado facial:

1. Dispositivo de Limpieza Facial LUNA Mini 2 Pearl Pink Foreo (108 euros) / 2. Gel cremoso, ligero y no graso para hidratar, regenerar y actuar como antioxidante (27,96 euros) / 3. Mascarilla de peeling de Sephora (4,95 euros) pinit D.R.

¿Y tú? ¿Ya has fichado los tuyos?

