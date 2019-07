30 jul 2019

Compartir en google plus

Las fotos que solemos ver en el perfil de Instagram de Hailey Baldwin, ahora Hailey Bieber después de su matrimonio con el cantante Justin Bieber, suelen ser súper glamurosas: imágenes de sus campañas para firmas de belleza y moda o editoriales para las mejores revistas del globo. De hecho, es muy raro que suba fotografías como esta, en la que no solo no lleva ni gota de maquillaje, es que parece recién levantada y duchada. La verdad: está incluso más impresionante que con todo el grooming profesional incluido. Y sí aparenta los 22 años que constan en su carné de identidad. Tiene una cara de niña innegable.

El selfie sin maquillaje de Hailey Baldwin Bieber que deja ver todas sus pecas. pinit INSTAGRAM

Lo primero que salta a la vista es que Hailey Baldwin Bieber tiene la piel prístina de un bebé: desde luego no necesita ningún contouring que tape, disimule o reconstruya ninguno de sus rasgos. Hasta las cejas poseen naturalmente el grosor y la densidad que requiere el ideal de tendencia. ¡Qué envidia! Sin embargo, lo que ha llevado a más de 1.300.000 personas a darle like a este selfie sin maquillaje son las graciosísimas pecas que, ahora lo sabemos, Hailey tiene sobre el puente de su nariz. Qué pena que se las tapen con el make up profesional.

Un buen grupo de sus amigas famosas, entre ellas la actriz Hailee Steinfield o la modelo Joan Smalls, han mostrado su sorpresa al ver sus pecas al natural. "¿Dónde estaban?", le pregunta con sorpresa Smalls en su post de Instagram. Lo cierto es que es un rasgo por el que muchas influencers matarían. De hecho, muchas mujeres se las tatúan o se las pintan insistentemente por su capacidad para rejuvenecer el look. Hailey Baldwin no tendrá que hacerlo. Las lleva de serie y son fantásticas.

No te pierdas

Alba Reche dispara la fiebre por las pecas con este filtro de Instagram

Sabemos cuál es el truco antiedad que Vicky Martín Berrocal se niega a desvelar

Teresa Bass revela su truco para conseguir unas pecas naturales y perfectas