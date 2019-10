14 oct 2019

Después de estar ocho horas delante del ordenador, con la calefacción o el aire acondicionado a tope, tu piel está apagada, reseca y, probablemente, con los signos de cansancio marcados. Es el momento de abrir el cajón de los tesoros, donde guardas tu kit de emergencias beauty. Una bruma facial, un contorno de ojos refrescante, unos papelitos matificantes y unas sombras de ojos que permitan intensificar tu look para pasar en cinco minutos de la corrección diurna a la locura nocturna. ¿Estás lista para el plan? Toma nota de la estrategia: cuatro pasos para ir de la ofi al afterwork sin perder el cool en el intento.

Adiós cara de oficina

Lo primero, refresca tu piel con alguna bruma facial, tratando de que no caiga encima de los ojos. Concéntrate en el momento, olvida el estrés del día y aprovecha, no solo la sensación de humedad que despierta tus sentidos, sino también el aroma del producto, en un verdadero momento de mindfulness que te cambiará la cara. No te preocupes si estás maquillada y deja que actúe. No solo no estropeará el maquillaje, sino que le dará una nueva vida, tras ocho horas bajo el fluorescente. Si pasados unos segundos queda algún resto, retíralo con un tisú a pequeños toques, sin frotar ni arrastrar. ¿Ya notas la piel más jugosa? Pasa al siguiente paso.

Si tu rostro acusa los típicos brillos de la piel grasa, pasa un papelito absorbente y corrige el tono con polvos transparentes. Hidrata a tope los labios y, de momento, no los maquilles.

De oficinista a party girl

El secreto de un maquillaje que puede pasar de oficinista a party girl es una mirada intensificada. Esto puedes conseguirlo fácilmente si tienes el producto adecuado y nosotros sabemos cuál es. ¿Qué tal te suena una paleta de sombras de ojos con doce tonos que declinan la tendencia más puntera? ¿No sabes de qué tendencia hablamos? ¡Los toques metálicos en el sombreado y delineado de los ojos! Ya lo han lucido muchas celebrities e influencers y ahora te toca a ti.

Dentro de la nueva paleta de Urban Decay encontrarás la armonía perfecta para construir un discreto (pero altamente favorecedor) maquillaje de día, así como las armas de seducción masiva que harán de ti la reina del afterwork. ¡Descúbrelos y deslumbra a quien se ponga en tu camino! Se puede pasar de la ofi al cóctel con un solo producto de maquillaje: la Naked Honey Eyeshadow Palette.

La paleta del éxito

Con doce exclusivos tonos, entre ellos dorados clásicos, ámbares cálidos y ricos tonos chocolate, esta nueva paleta, que es el nuevo delirio de las makeup junkies, te dará la posibilidad de crear infinitos looks, desde luminosos y dorados hasta peligrosamente seductores.

Resplandecerás con el versátil tono Amber, podrás hacer una mirada smoky perfecta con Sting, un marrón mate cálido o vivir el límite de la tendencia gold con Honey, un dorado metalizado intenso. Dibujarás con él una mirada setentera incomparable.

Dos trucos que te fascinarán

El secreto de la paleta Naked Honey es que siempre, sea cual sea tu plan, podrás elegir entre mates para el día y miradas metalizadas y seductoras más nocturnas. Sin reglas. Además, crear tu mejor look será fácil, ya que la paleta cuenta con una brocha de doble punta que es vegana y no ha sido testada en animales.

Por un lado, el extremo de cerdas cortas y densas sirve para aplicar sombras en la línea inferior de las pestañas, además de para difuminar y mezclar. Por otro, el extremo es una brocha estrecha, perfecta para definir el pliegue del ojo y mezclar sombras también.

Naked Honey Eyeshadow Palette está disponible en tiendas físicas y webs de Sephora, El Corte Inglés y urbandecay.es. Su precio de venta recomendado es 54 euros.