24 oct 2019

A pesar de que llevamos poco tiempo de otoño, ya hemos podido ver unas cuantas tendencias de belleza ­(algunas alocadas y otras no tanto) inspiradas en los años noventa, que parece que va a convertirse en la década de referencia en cuanto a inspiración beauty se refiere. Si hace unos días te contábamos que los mechones de pelo delanteros decolorados que hizo famsos Geri Halliwell han vuelto, ahora te hablamos del nuevo maquillaje de ojos de Millie Bobby Brown, que toma como referencia un objeto tan mítico de la época como era el CD.

La maquilladora Kelsey Deenihan ha subido a su cuenta de Instagram una imagen del último ingenioso look que le ha hecho a la protagonista de Stranger Things. Kelsey no ha dudado en cortar un CD y pegarlo en el rostro de la actriz –probablemente lo haya hecho con pegamento de pestañas– para crear un delineador de ojos flotante holográfico. “Una foto al terminar la sesión de maquillaje… Llevando el bricolaje a un nivel completamente nuevo”, ha escrito la maquilladora.

Para hacer el eyeliner de Millie Bobby Brown la maquilladora Kelsey Deenihan ha utilizado unos trozos de CD. pinit Instagram: @kdeenihan

Aún no sabemos para qué ocasión han creado Kelsey y Millie este maquillaje de ojos tan espectacular. Quizá ambas estén experimentando con los colores de la nueva paleta de ojos de Florence by Mills, la marca de belleza que lanzó la actriz a finales de agosto, o a lo mejor la siguiente temporada de la serie de un giro y, en vez de estar ambientada en los años ochenta, sus personajes viajen al futuro. Si esto es así, Eleven ya tiene su look más que preparado.