23 ago 2019

Nuevo día y nueva famosa que lanza su propia marca de belleza . La semana pasada se rumoreó que Ciara estaba inmersa en un nuevo proyecto de firma de maquillaje y cuidados de belleza, y hace unos días llegó la noticia de que Selena Gomez ha registrado una marca que tendrá fragancias, cosméticos para el cuidado de la piel y del cabello y productos para uñas. Ahora la la actriz de 15 años Millie Bobby Brown, también está al frente de una nueva marca de belleza.

El próximo 26 de agosto la estrella de Stranger Things lanzará Florence By Mills, una línea de maquillaje y cuidado de la piel en la que lleva trabajando dos años y que se ha convertido en “el amor de su vida”, según ha asegurado la actriz en su cuenta de Instagram. Además, el propio nombre es un homenaje a su bisabuela, Florence, y al resto de su familia, conocida por el apodo Mills.

La colección está compuesta por 15 productos, que están especialmente dirigidos a la Generación Z y cuyos precios están comprendidos entre los 10 y los 34 dólares. Esta firma, además, es vegana, es libre de experimentación animal (cuenta con un certificado de PETA), no contiene sulfatos ni parabenos y es apta incluso para las pieles más delicadas y sensibles.

La línea Florence by Mills está compuesta por 15 productos de belleza y maquillaje. pinit instagram:@florencebymills

Entre sus productos de cuidado de la piel destacan Mind Glowing Peel Off Mask, una mascarilla de color lavanda metalizado que limpia, desintoxica y calma la piel en profundidad; el contorno de ojos Look Alive Eye Balm, que viene con un aplicador metálico para refrescar la mirada al instante, y los parches para reducir las bolsas y ojeras Swimming Under the Eye Gel Pads. En el apartado de color sobresalen Like a Light Skin Tint, que es una base muy ligera; el rubor en crema Cheek Me Later; el corrector See You Never Concealer, y los brillos de labios.

Todos los productos se venderán online y también en las tiendas físicas de Ulta Beauty y Boots, situadas en Reino Unido. Además, será la propia Millie quien muestre a través de tutoriales en la cuenta de Instagram de Florence By Mills cómo se aplican los productos.

