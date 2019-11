11 nov 2019

Cuando Meghan Markle se unió oficialmente a la familia real británica descubrimos que no reclutaría a un escuadrón de expertos en belleza para que pusieran a punto su pelo y rostro en cada acto público. La duquesa de Sussex prefiere maquillarse ella misma y solo acude a un maquillador profesional en ocasiones muy especiales, como fue su boda, donde la maquilló su amigo Daniel Martin. Sin embargo, ella no es el único miembro de la Familia Real de Inglaterra que prefiere el maquillaje DIY.

El libro The Other Side of the Coin: the Queen, the Dresser and the Wardrobe, escrito por Angela Kelly –ha trabajado en el vestuario de la Reina de Inglaterra durante 25 años– desvela que Isabel II se maquilla ella misma los 364 días al año. La única ocasión en el que cuenta con la ayuda de un maquillador profesional es durante la retrasmisión del día de Navidad, donde la maquilla la maquilladora de televisión Marilyn Widdess.

Beautiful Color Moisturizing Lipstick de Elizabeth Arden podría ser la barra de labios preferida de la Reina Isabel II de Inglaterra. pinit d.r.

Se rumorea que la Reina de Inglaterra es una gran admiradora de la marca de belleza francesa Clarins, donde su producto preferido es la clásica crema de tratamiento para manos y uñas. Y las malas lenguas también afirman que en su bolso nunca falta una barra de labios de color rojo, preferiblemente de la firma americana Elizabeth Arden.