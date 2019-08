20 ago 2019 KAmila Barca

Compartir en google plus

La separación de Irina Shayk y Bradley Cooper no parece ser tan amistosa como se pensaba. La modelo y el actor no se dirigen apenas la palabra y ha quedado constatado en la entrega de su hija Lea en Ibiza. Un intercambio por el compromiso de ambos padres en el que no medió ni palabra.

Resulta que se especulaba que Bradley Cooper y Lady Gaga estaban juntos de vacaciones en Europa. Tanto que se dejaron ver públicamente en un desayuno al aire libre con amigos. Según informaba 'The Mirror' los protagonistas de 'A Star Is Born' ('Ha nacido una estrella' en su versión en castellano) estaban exactamente en Panarea, una isla privada cerca de Sicilia, Italia –el mismo destino al que lleva a Lea.

Reproducir Video: Irina y Bradley se separan, ¿por Gaga?

Bradley Cooper e Irina Sahyk se vieron durante el fin de semana en Ibiza, donde se encontraba la modelo de vacaciones con su hija. La niña estuvo 15 días con su madre entre Nueva York e Ibiza y, al parecer, ahora se destinaba a pasar unos días en compañía de su padre.

Reproducir Los padres famosos más sexys (nuestros DILF favoritos)

Se supone que ambos habían llegado a un acuerdo amistoso por la custodia de la niña que tienen en común, Lea. Según informa una fuente cercana a la revista ‘People’: "Por el bien de Lea, siguen pasando tiempo juntos en familia. Bradley es un gran padre, siempre ha estado muy involucrado con su hija. Está claro que tienen los mismos objetivos. Quieren que viva una vida normal, que esté rodeada de amigos y se divierta jugando. Los dos son padres maravillosos". Pero esto no queda muy claro después de que el actor y la modelo ni siquiera se dirigiesen la palabra en el aeropuerto.

Más noticias de Irina Shayk y Bradley Cooper

- La venganza de Irina Shayk con Bradley Cooper

- La madre de Bradley Cooper le manda un mensaje a Irina Shayk

- El verdadero motivo de la ruptura de Bradley Cooper e Irina Shayk