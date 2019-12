12 dic 2019

Si eres de las que está pensando en llevar un make up especial, innovador o especialmente sofisticado en las fiestas que ya se aproximan, puedes caer en la tentación de pasar por alto lo más importante: si no optimizas técnicas y productos de la base de maquillaje, no lucirá tanto como esperas. Una buena idea es prescindir de las gruesas capas del contouring, más propensas a estropearse con el paso de las horas y el sudor, y optar por una base ligera y un buen trabajo con correctores. Solo tienes que tener en cuenta su uso diferenciado por colores (hay más opciones además de los anti ojeras) y una técnica muy sencilla para aplicarlos. Te olvidarás del maquillaje durante toda la noche.

El corrector de ojeras ha de tener un tono o dos más claros que el de la piel. pinit MAYBELLINE

Importate: comienza hidratando bien la piel escrupulosamente limpia. Si no lo haces así, te encontrarás con grietas. A continuación tienes que aplicar los correctores que necesites. Para las ojeras, has de elegir un tono o dos más claros que el de tu piel. Las rojeces, los capilares rotos y la rosácea se cubren perfectamente con corrector verde, pero si tienes zonas más oscuras (venas azuladas, por ejemplo) tienes que recurrir al anaranjado o el rosa. El amarillo te ayudará a darle un toque de luminosidad a tu rostro y disimular el cansancio: va perfecto para camuflar ojeras moradas.





También es muy importante que escojas el tipo de fórmula según tu tipo de piel. Si tienes el poro grande y la piel grasa, olvídate de las cremas y las barras y opta por las líquidas. Di sí a las cremas si tienes acné: lo cubren mejor. Para disimular las ojeras, usa una esponja o brocha y extiende el producto en capas finas y en forma de triángulo invertido. No restriegues: difumina el corrector con toques ligeros hasta fundirlo con tu propia piel. Sobre acné, marcas, manchas, capilares y venas, aplica con una esponja o brocha limpia una capa muy fina y difumina hacia fuera. Puedes fijar el trabajo de cobertura con un maquillaje en polvo o con una base fluida y polvos sueltos. Así te aseguras que esté impecable durante diez o doce horas.