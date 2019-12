16 dic 2019

Las cejas han pasado a convertirse en una parte esencial del rostro y de todos los maquillajes. Son sobre todo las cejas anchas, rellenas y marcadas las que triunfan en el arte del make up. ¿La razón? Dan fuerza a nuestra mirada y aportan mucha expresividad a nuestro rostro. Una de las técnicas para conseguirlo de las que más hemos escuchado hablar este año, ha sido del microblading. Un tatuaje semipermanente que corrige y rellena las cejas de una forma muy natural, pero si esta técnica no acaba de convencerte entonces te aconsejamos que tomes nota de la última revelación beauty de Paula Ordovás.

La influencer cuida al máximo sus cejas y siempre las luce perfectas. Por eso no nos ha extrañado nada, que una de las preguntas que sus seguidores no se han resistido a formularle haya sido sobre su secreto para lucirlas así de perfectas. "¿Te has hecho microblading en las cejas?", le han preguntado en su ronda de preguntas y respuestas de Instagram.

"No me he hecho microblading, me hago diseño de cejas en el Brow Bar de Benefit desde hace más de cinco años", comenzaba desvelando la influencer. Pero el truco clave para conseguirlas así de definidas y marcadas tiene mucho que ver con el tono de estas y es que Paula Ordovás ha confesado que para teñirlas usa "dos tonos más oscuro" que su tono natural.

Paula Ordovás ha revelado su secreto beauty en uno de sus stories recientes.

Pero si ya estás pensando en copiar el truco de la influencer, te aconsejamos que tengas en cuenta que, aunque quieras que el resultado final quede muy marcado, también es importante conseguir una ceja natural. Para conseguirlo la clave estará en ese tono ligeramente más oscuro que tu tono natural, pero nunca te vayas hacia un color demasiado negro o excesivamente oscuro. Esto podría hacer que la ceja se marque en exceso, restaría mucha naturalidad al rostro y endurecería aún más las facciones.

Te recomendamos que para empezar recurras a algún tipo de lápiz perfilador que sea aproximadamente dos tonos por encima de tu color natural de cejas y que con él perfiles el arco interno dibujando una línea (no muy marcada) sobre la última fila de pelo, esto hará que el color se integre y que no se note en exceso.

Para rellenarlas podrás utilizar alguna de las muchas opciones que hay disponibles: gel de color, lápiz o sombras... Y tampoco te podrás olvidar del peine de cejas para dar forma y perfeccionar aún más el resultado final.

Una de las muchas opciones que hemos encontrado es este kit para cejas de edición limitada que hay disponible en la web de Benefit y que incluye seis productos clave para conseguir un resultado de diez: lápiz para rellenar, lápiz para definir, gel fijador, gel voluminizador, gel de color y un gel para aportar reflejos y naturalidad a la ceja.





Kit para cejas de Benefit, 66,55 euros.

¿Preparada para lucir estas Navidades unas cejas tan perfectas como las de Paula Ordovás?