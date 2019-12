12 dic 2019

El mundo de las cejas no nos deja indiferentes. Con ellas hemos aprendido que no hay que pasarse ni un pelo si nos atrevemos a darles formas desde casa, que existen varios tratamientos como el microblading o el microshading que son capaces de cambiarlo todo y que es muy importante elegir bien entre los diferentes tipos de depilación -acorde a cada tipo de piel- para eliminar el vello del rostro.

Pero en esta ocasión solo vamos a hablar de la técnica que utiliza Marta Soriano en esta zona. "Hacía meses que no me hacía las cejas con hilo y se me había olvidado lo perfectas que quedan", confesaba en Instagram. Las cejas tupidas y gruesas de la influencer son una de sus señas de identidad y la depilación con hilo es su secreto mejor guardado para mantenerlas definidas.





Se trata de un método rápido y fácil altamente recomendado para las pieles más sensibles, ya que no irrita la piel ni los folículos pilosos y evita la aparición de pelos enquistados. No causa enrojecimiento excesivo ni inflamación y en los últimos años se ha convertido en una de las tendencias clave en el mundo beauty.

El hilo puede ser de seda o de algodón y se debe colocar en forma de cruz para que la fricción de ambos extraiga cada vello de raíz. El pelo tardará más tiempo en crecer y la depilación es mucho más precisa que con las clásicas pinzas.

Si optas por esta opción como Marta Soriano, lo más probable es que tengas que acudir a un centro especializado en el que dominen por completo la técnica. En menos de 10 minutos te harás con las cejas soñadas.